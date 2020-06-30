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"Проблема мирового масштаба": оппозиционер "проехался" по России

Проблемой для россиян является "царь", сказал политик.

30 июня 2020, 08:24
Оппозиционер сказал, что вся Россия – проблема мирового масштаба
Вся Россия – проблема мирового масштаба, сказал оппозиционер / Reuters

Российский оппозиционер Юрий Медовар считает, что вся Российская Федерация является проблемой мирового масштаба.

У россиян есть одна проблема – "царь", рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

Собеседник отметил, что в РФ установлено верховенство российского права над международным, а такого не должно быть.

"…А у нас есть проблема – царь. У нас вообще ничего нет без проблем. Вся Россия – проблема мирового масштаба", – сказал оппозиционер.

Ранее сокурсник российского президента Владимира Путина по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец говорил, что главу РФ пытаются "слить" директор ФCБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Напомним, директор социологической службы Украинский барометр, социолог и политолог Виктор Небоженко прогнозировал, что в стране Путина может заменить некое "политбюро".

Юрий Медовар новости России
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