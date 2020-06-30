"Проблема мирового масштаба": оппозиционер "проехался" по России

Вся Россия – проблема мирового масштаба, сказал оппозиционер / Reuters

Российский оппозиционер Юрий Медовар считает, что вся Российская Федерация является проблемой мирового масштаба.

У россиян есть одна проблема – "царь", рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

Собеседник отметил, что в РФ установлено верховенство российского права над международным, а такого не должно быть.

"…А у нас есть проблема – царь. У нас вообще ничего нет без проблем. Вся Россия – проблема мирового масштаба", – сказал оппозиционер.

Ранее сокурсник российского президента Владимира Путина по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец говорил, что главу РФ пытаются "слить" директор ФCБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Напомним, директор социологической службы Украинский барометр, социолог и политолог Виктор Небоженко прогнозировал, что в стране Путина может заменить некое "политбюро".