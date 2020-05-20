COVID-19 сокрушит регионы России: россияне уедут в Москву и Санкт-Петербург

Россияне рванут в Москву / Фото: sobyanin.ru

В связи с ухудшением положения экономики России по причине коронавирусной эпидемии и обвала цен на нефть россияне будут массово покидать регионы и отправляться в крупнейшие экономические центры – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Это приведет к падению доходов федеральных округов и спровоцирует экономический кризис в регионах.

Россияне покинут регионы, в которых зафиксированы низкие доходы населения, слабое социальное обеспечение и критический уровень инфраструктуры. В зоне серьезного риска находятся также регионы, которые близко расположены к центрам экономического развития, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков агентства Moody's.

Вследствие этого регионы будут вынуждены бороться с падением уровня региональной экономики и снижением доходов.

Еще одним фактором внутренней миграции может стать пик безработицы России, который прогнозируют на второй квартал. Предполагается, что до 10% экономически активного населения России лишится работы.

Аналитики полагают, что больше всего людей уедут из Нижегородской, Самарской и Омской областей. Также с нехваткой населения столкнутся Чувашия и Башкирия.

Ранее экономист и политолог Олег Соскин рассказал, сколько продержится Россия в условиях падения цены на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.