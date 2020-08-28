Россия оккупирует Беларусь: в ЕС должны немедленно отреагировать – МИД Литвы

Евросоюзу нужно сохранить политику применения санкций против России, утверждает Линас Линкявичус.
В Европейском Союзе допускают возможность военного вторжения России на территорию Беларуси. По этой причине главы внешнеполитических ведомства стран наднационального объединения должны уведомить Москву о недопустимости подобных действий.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в ходе неформальной встречи председателей МИД стран ЕС, сообщает Европейская правда.
Комментируя слова Путина о готовности помочь режиму Лукашенко силовиками, он отметил, что военная интервенция в Беларусь может произойти в рамках договоренностей Москвы и Минска. Причем реализация такого сценария весьма вероятна. В связи с этим Брюссель должен уведомить Кремль о неприемлемости подобных действий.Читайте такжеУ Путина оценили резерв вооруженных силовиков для вторжения в Беларусь
"Мы вчера видели снова заявления о возможных резервных силах, готовых к отправке. Этого пока не произошло, но мы не можем исключать этого вторжения, которое, вероятно, состоится под прикрытием договорных обязательств", – сказал Линкявичус.
Напоследок он подчеркнул, что у России нет никаких веских оснований для военной интервенции в Беларусь, и призвал Евросоюз сохранять санкционное давление на Москву.
Напомним, в четверг, 27 августа, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что россияне сформировали подразделение внутренних войск, которое готовы отправить в Беларусь на помощь режиму Лукашенко.Читайте также"Ломать людей": Лукашенко объявил об окончании протестов в Беларуси
Тем временем политик Светлана Тихановская оценила вероятность военного вторжения России в Беларусь и сделала заявление о мирных протестах в республике.