Россия отправляет армию и технику в Беларусь: стало известно о планах Москвы

Совместные учения России и Беларуси начнутся 14 сентября/ kremlin.ru

В период с 14 по 25 сентября на территории республики Беларусь – на полигоне Брестский – пройдут совместные российско-белорусские учения под названием Славянское братство. В рамках военных маневров россияне перебросят в Беларусь 300 военнослужащих и 70 единиц военной техники.

Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает Интерфакс.

Как утверждают в ведомстве, решение о проведении учений, которые проходят ежегодно последние 5 лет, было принято в прошлом октябре. Во время военных учений россияне задействуют 300 военнослужащих и 70 единиц техники. Десантники России и Беларуси намерены отработать взаимодействие в процессе выполнения задач. Российских военных привезут в Беларусь на поездах.Читайте такжеВойска НАТО у границ с Беларусью: в Альянсе ответили на обвинения Лукашенко