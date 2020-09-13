Россия отправляет армию и технику в Беларусь: стало известно о планах Москвы

Россиян доставят в Беларусь на железнодорожных поездах.
В период с 14 по 25 сентября на территории республики Беларусь – на полигоне Брестский – пройдут совместные российско-белорусские учения под названием Славянское братство. В рамках военных маневров россияне перебросят в Беларусь 300 военнослужащих и 70 единиц военной техники.
Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает Интерфакс.
Как утверждают в ведомстве, решение о проведении учений, которые проходят ежегодно последние 5 лет, было принято в прошлом октябре. Во время военных учений россияне задействуют 300 военнослужащих и 70 единиц техники. Десантники России и Беларуси намерены отработать взаимодействие в процессе выполнения задач. Российских военных привезут в Беларусь на поездах.Читайте такжеВойска НАТО у границ с Беларусью: в Альянсе ответили на обвинения Лукашенко
- Напомним, в Беларуси прошли учения на западном направлении – у границ Польши и Литвы. Как утверждают представители белорусских властей, учения были направлены на ликвидацию потенциальной угрозы, которая якобы исходит от Вилюнюса и Литвы.
- Также Лукашенко призвал соседние государства не проводить военные учения вблизи белорусских границ – по его словам, такие маневры повлекут за собой серьезные последствия.
- Тем временем Александр Лукашенко назвал сценарий, при котором Беларусь может превратиться в арену противостояния России и стран Североатлантического альянса.