Россия получила мощный удар от коронавируса: установлен антирекорд

В РФ коронавирус установил новый суточный антирекорд / Reuters

Новый коронавирус в России – Covid-19 – во вторник, 13 октября, установил новый суточный антирекорд, заболевание обнаружили у более 14 тысяч человек.

За сутки вирус нашли у 14 тысяч 231 человека, а скончались 239 пациентов, говорится на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По его данным, во вторник выписали 7 тысяч 920 переболевших вирусом.

Коронавирус в России сегодня – статистика:

Всего заболели 1 млн 340 тысяч 409 человек;

Всего выздоровели 1 млн 39 тысяч 705 человек;

Всего скончались 23 тысячи 205 человек.

Напомним, 12 октября в России коронавирус установил два антирекорда. За сутки было выявлено самое большое количество больных с начала пандемии – 13 тысяч 868 человек, а также скончалось рекордное число пациентов с Covid-19 – 244 человека.