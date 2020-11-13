Россия просит Азербайджан и Армению пустить ООН в Карабах

О ходе переговоров рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.
Россия ведет переговоры с Азербайджаном и Арменией, чтобы договориться о присутствии структур ООН в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал Россия 24.
"Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами по просьбе ооновских структур договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть свое присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе", — доложил Лавров.
Речь идет о гуманитарных подразделениях ООН, в том числе о тех, которые занимаются вопросами беженцев. Эти структуры присутствуют в регионе, но в самом Нагорном Карабахе их пока нет.
Нагорный Карабах 2020: последние новости
- Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу с полуночи 10 ноября.
- В документе говорится о том, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
- После подписания документа о перемирии в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые беспорядки.
Автор: Диана Беловодская