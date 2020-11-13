Россия просит Азербайджан и Армению пустить ООН в Карабах

Нагорный Карабах последние новости - Россия начала переговоры с ООН / Reuters

Россия ведет переговоры с Азербайджаном и Арменией, чтобы договориться о присутствии структур ООН в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал Россия 24.

"Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами по просьбе ооновских структур договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть свое присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе", — доложил Лавров.

Речь идет о гуманитарных подразделениях ООН, в том числе о тех, которые занимаются вопросами беженцев. Эти структуры присутствуют в регионе, но в самом Нагорном Карабахе их пока нет.

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