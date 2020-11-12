Россия раскрыла планы по статусу Нагорного Карабаха

В Нагорном Карабахе следует восстановить этноконфессиональное согласие, утверждает Сергей Лавров.
Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть определен после того, как будет проведена работа по установлению прав лицам, которые уже проживают или когда-либо проживали на данной территории. Следует провести работу по восстановлению этноконфессионального согласия среди населения.
Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и иностранным журналистам в четверг, 12 ноября, сообщает информагентство ТАСС.
По словам дипломата, статус территории Нагорного Карабаха будет определен после того, как станет понятно, каким образом можно восстановить согласие между людьми, которое было нарушено военными действиями в 1990-х годах.
"Мы исходим из того, что этот статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы все должны предпринять, чтобы помочь восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе, как это было долгие годы, пока там не началась во время развала СССР война, завершившаяся очень плачевными последствиями", - отметил Лавров.
Также он добавил, что вопрос определения статуса территории также зависит от понимания ситуации в области предоставления прав всем тем лицам, которые проживают или проживали ранее в Нагорном Карабахе.
"Определить статус можно исключительно после того, как будет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться, и, конечно, тем, кто продолжал все время находиться на этой территории", - уточнил он.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Россия разгромно проиграла войну в Нагорном Карабахе
Напоследок Лавров подчеркнул, что проблема определения статуса Нагорного Карабаха должна быть решена в реальные сроки.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 9 ноября подписали договор о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение предполагает возвращение под контроль Баку ряда территорий Карабаха и размещение в районе российских миротворцев.
- По словам главы армянского правительства Никола Пашиняна, Ереван вынужден был пойти на уступки для сохранения жизней своих военных, которые могли оказаться во вражеском окружении.
- Российский политик и правозащитник Лев Шлосберг полагает, что договоренности по Карабаху могут быть нарушены. Потенциальной причиной он называет проблему статуса Нагорного Карабаха, который не определен в соглашении сторон.