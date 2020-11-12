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Россия раскрыла планы по статусу Нагорного Карабаха

12 ноября 2020, 13:42

В Нагорном Карабахе следует восстановить этноконфессиональное согласие, утверждает Сергей Лавров.

Лавров
Проблему статуса Нагорного Карабаха нужно решить в реальные сроки - Лавров / Reuters

Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть определен после того, как будет проведена работа по установлению прав лицам, которые уже проживают или когда-либо проживали на данной территории. Следует провести работу по восстановлению этноконфессионального согласия среди населения.

Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и иностранным журналистам в четверг, 12 ноября, сообщает информагентство ТАСС.

По словам дипломата, статус территории Нагорного Карабаха будет определен после того, как станет понятно, каким образом можно восстановить согласие между людьми, которое было нарушено военными действиями в 1990-х годах.

"Мы исходим из того, что этот статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы все должны предпринять, чтобы помочь восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе, как это было долгие годы, пока там не началась во время развала СССР война, завершившаяся очень плачевными последствиями", - отметил Лавров.

Также он добавил, что вопрос определения статуса территории также зависит от понимания ситуации в области предоставления прав всем тем лицам, которые проживают или проживали ранее в Нагорном Карабахе.

"Определить статус можно исключительно после того, как будет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться, и, конечно, тем, кто продолжал все время находиться на этой территории", - уточнил он.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Россия разгромно проиграла войну в Нагорном Карабахе

Напоследок Лавров подчеркнул, что проблема определения статуса Нагорного Карабаха должна быть решена в реальные сроки.

Конфликт в Нагорном Карабахе

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 9 ноября подписали договор о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение предполагает возвращение под контроль Баку ряда территорий Карабаха и размещение в районе российских миротворцев.
  • По словам главы армянского правительства Никола Пашиняна, Ереван вынужден был пойти на уступки для сохранения жизней своих военных, которые могли оказаться во вражеском окружении.
  • Российский политик и правозащитник Лев Шлосберг полагает, что договоренности по Карабаху могут быть нарушены. Потенциальной причиной он называет проблему статуса Нагорного Карабаха, который не определен в соглашении сторон.

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