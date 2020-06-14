Конгрессмен сказал, что Россия хочет "подорвать"

Россией руководят в стиле ФСБ, отметил американский генерал.
Бригадный генерал США, конгрессмен-республиканец Дон Бэкон считает, что власти Российской Федерации хотят подорвать роль Штатов и их союзы со свободными государствами.
РФ стремится к подрыву демократий и, в конце концов, подрыву американских ценностей, рассказал политик в интервью, пишет УНИАН.
По словам собеседника, страной руководят в стиле КГБ или ФСБ.
"Я не считаю, что Путину (российскому президенту Владимиру Путину – Ред.) и его окружению можно доверять. Они стараются подорвать нашу роль и наши союзы со свободными странами, поэтому, конечно, я считаю Россию угрозой", – заявил генерал.
Читайте также"Заканчивать агрессию": Помпео выступил с громким заявлением против РоссииРанее бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах прогнозировал, что президент США Дональд Трамп после избрания на второй срок "задушит" Владимира Путина.