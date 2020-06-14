Конгрессмен сказал, что Россия хочет "подорвать"

Россия, в частности, хочет подорвать роль США, сказал конгрессмен / УНИАН

Бригадный генерал США, конгрессмен-республиканец Дон Бэкон считает, что власти Российской Федерации хотят подорвать роль Штатов и их союзы со свободными государствами.

РФ стремится к подрыву демократий и, в конце концов, подрыву американских ценностей, рассказал политик в интервью, пишет УНИАН.

По словам собеседника, страной руководят в стиле КГБ или ФСБ.

"Я не считаю, что Путину (российскому президенту Владимиру Путину – Ред.) и его окружению можно доверять. Они стараются подорвать нашу роль и наши союзы со свободными странами, поэтому, конечно, я считаю Россию угрозой", – заявил генерал.

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