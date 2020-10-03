"Россия убила человека": самосожжение Славиной спровоцировало протесты

В России дочь Ирины Славиной и еще несколько человек устроили протесты / Скриншот с t.me/novaya_pishet

В субботу, 3 октября, в Нижнем Новгороде дочь нижегородской журналистки и главного редактора интернет-издания Коза Пресс Ирины Славиной, которая сожгла себя, Маргарита вышла на протест.

Дочь журналистки устроила одиночный протест на главной улице города – Большая Покровская, говорится в Telegram-канале Новая газета.

По данным издания, она держала в руках плакат с надписью "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".

Позже возле дочери Славиной появились еще несколько человек с плакатами. У одного из протестующих был плакат с надписью "Государство убило человека".

"Рядом с местом, где с плакатом стоит дочь Ирины Славиной, в пикеты начали вставать еще люди. Они держат плакаты "Государство убило человека", "Ира! Мы их не простим!", "Как это кто убил? Да вы и убили", – поделилось издание.Читайте такжеВ России Славину "записали" в сектанты

В Санкт-Петербурге активистка вышла на пикет, чтобы почтить память Славиной, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале Россия за перемены.

На видео видно, что акция не осталась незамеченной – к активистке подошли сразу двое полицейских.