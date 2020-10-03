"Россия убила человека": самосожжение Славиной спровоцировало протесты

Ирина Славина горела заживо, а люди молчали, упрекнула россиян дочь погибшей.
В субботу, 3 октября, в Нижнем Новгороде дочь нижегородской журналистки и главного редактора интернет-издания Коза Пресс Ирины Славиной, которая сожгла себя, Маргарита вышла на протест.
Дочь журналистки устроила одиночный протест на главной улице города – Большая Покровская, говорится в Telegram-канале Новая газета.
По данным издания, она держала в руках плакат с надписью "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".
Позже возле дочери Славиной появились еще несколько человек с плакатами. У одного из протестующих был плакат с надписью "Государство убило человека".
"Рядом с местом, где с плакатом стоит дочь Ирины Славиной, в пикеты начали вставать еще люди. Они держат плакаты "Государство убило человека", "Ира! Мы их не простим!", "Как это кто убил? Да вы и убили", – поделилось издание.Читайте такжеВ России Славину "записали" в сектанты
В Санкт-Петербурге активистка вышла на пикет, чтобы почтить память Славиной, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале Россия за перемены.
На видео видно, что акция не осталась незамеченной – к активистке подошли сразу двое полицейских.
- Ранее стало известно, что Ирина Славина подожгла себя в Нижнем Новгороде у здания МВД после обыска.
- До того, как покончить с собой, журналиста в Facebook попросила считать виноватой в ее смерти Российскую Федерацию.
- В российском Профсоюзе журналистов и работников СМИ считают, что Славину довели до самоубийства, и потребовали проведения расследования.