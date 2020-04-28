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Генерал предупредил, когда Украине грозит "наезд" Путина

28 апреля 2020, 22:15

Президент РФ вряд ли осмелится в ближайшей перспективе начать против Украины неприкрытые военные действия, полагает эксперт.

Генерал сообщил, что Путин может наехать на Украину в июне-июле – Россия – Украина война
Владимир Путин может "наехать" на Украину в июне-июле, поделился слухами генерал / Reuters

По слухам, президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает на то, что к лету смертоносный китайский коронавирус значительно ослабит Украину, и он может "наехать" на нашу страну в июне-июле.

Украине грозит полномасштабная агрессия РФ, но глава страны вряд ли в ближайшей перспективе осмелится начать против украинского государства неприкрытые военные действия, рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью Фактам.

По словам эксперта, российский лидер не отказался от своих планов пробить сухопутный коридор в захваченный Крым и отрезать от Украины весь юго-восток.

"…по слухам, российский президент рассчитывает на то, что Украину к лету значительно ослабит коронавирус, и в июне-июле Путин может "наехать" на нашу страну", – заявил Богдан.

Читайте также"Все по приколу": Путин на самом деле хочет возглавить не Россию – КлимкинНапомним, Россия захватила Крым, а подконтрольные властям страны боевики "отжали" часть Донбасс. Руководство РФ утверждает, что на востоке Украины нет войск страны, а Киев сообщал о наличии на захваченной территории российских военных, российского оружия и техники.

Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что, безусловно, Россия может в ближайшее время пойти в наступление на Украину. Бывший чиновник сказал, что РФ вряд ли сделает ставку только на военную кампанию, страна может взяться за дестабилизацию всех сфер жизни.

Владимир Путин Василий Богдан генерал
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