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Россия возобновила строительство Северного потока-2

25 января 2021, 07:12
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Судно-трубоукладчик Фортуна продолжило работы в водах Дании.

корабль-трубоукладчик Фортуна
Корабль-трубоукладчик Фортуна внесен в санкционный список США / Фото Reuters

Российский корабль-трубоукладчик Фортуна, который попал под американские санкции, возобновил строительство газопровода Северный поток-2.

Работы продолжились в водах Дании. Об этом сообщил оператор Nord Stream 2, передает Reuters.

"Судно Фортуна в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода Северный поток - 2", - говорится в сообщении.

19 января США внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик Фортуна. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем корабля.

Ограничения наложены в соответствии с американским законом CAATSA (Противодействие противникам Америки путем санкций). Санкции предусматривают запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование активов и имущества.

В декабре Фортуна построила 2,6 км магистрали Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Германии.

С 15 января строительство магистрали должно было возобновиться в водах исключительной экономической зоны Дании. На прошлой неделе Фортуна вышла из немецкого порта Висмар, но через день пути остановилась на рейде порта Росток.

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Строительство Северного потока-2 – новости:

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