Россия возобновила строительство Северного потока-2

Судно-трубоукладчик Фортуна продолжило работы в водах Дании.
Российский корабль-трубоукладчик Фортуна, который попал под американские санкции, возобновил строительство газопровода Северный поток-2.
Работы продолжились в водах Дании. Об этом сообщил оператор Nord Stream 2, передает Reuters.
"Судно Фортуна в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода Северный поток - 2", - говорится в сообщении.
19 января США внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик Фортуна. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем корабля.
Ограничения наложены в соответствии с американским законом CAATSA (Противодействие противникам Америки путем санкций). Санкции предусматривают запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование активов и имущества.
В декабре Фортуна построила 2,6 км магистрали Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Германии.
С 15 января строительство магистрали должно было возобновиться в водах исключительной экономической зоны Дании. На прошлой неделе Фортуна вышла из немецкого порта Висмар, но через день пути остановилась на рейде порта Росток.
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Строительство Северного потока-2 – новости:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 стартовало в территориальных водах Германии. Работы возобновились спустя год после того, как они были остановлены в связи с санкциями США.
- 28 декабря стало известно о том, что компания Nord Stream 2 AG практически завершила строительные работы в немецкой исключительной экономической зоне.
- По данным Bloomberg, строительство российского газопровода Северный поток-2 планируют завершить до конца 2021 года. После того как участок трубопровода был достроен в территориальных водах Германии, остается 157-километровый отрезок в акватории Дании.
- 29 декабря Палата представителей Конгресса США преодолела вето 45-го президента Дональда Трампа на оборонный бюджет на 2021 год, в который включены санкции против двух российских газопроводов – Северный поток-2 и Турецкий поток.
- 14 января американское издание Bloomberg сообщило, что первую ветку российского газопровода Северный поток-2 планируют достроить уже в июне.