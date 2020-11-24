Россия впервые открыто поддержала боевиков Донбасса

Новости Донбасса - Россия впервые открыто поддержала боевиков / @vysotskiy.ap

Во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Россия впервые поддержала план совместных действий по Донбассу, что предложили боевики.

Об этом пресс-служба украинской делегации сообщила в Telegram. При этом Киев уже попросил российскую сторону подтвердить свою позицию письменно.

"Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Теперь ждем их ответа", – отмечается в сообщении.

Украинская делегация также озвучила детали: заявление, что Россия поддерживает план действий оккупантов, озвучил на заседании политической подгруппы российский делегат Алексей Дмитриевский. Речь идет об отдельных районах Донецкой области.

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