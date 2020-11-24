Россия впервые открыто поддержала боевиков Донбасса

Киев уже попросил российскую сторону подтвердить свою позицию письменно.
Во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Россия впервые поддержала план совместных действий по Донбассу, что предложили боевики.
Об этом пресс-служба украинской делегации сообщила в Telegram. При этом Киев уже попросил российскую сторону подтвердить свою позицию письменно.
"Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Теперь ждем их ответа", – отмечается в сообщении.
Украинская делегация также озвучила детали: заявление, что Россия поддерживает план действий оккупантов, озвучил на заседании политической подгруппы российский делегат Алексей Дмитриевский. Речь идет об отдельных районах Донецкой области.
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Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".