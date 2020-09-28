Российские ЧВК стали на сторону Армении в войне за Нагорный Карабах

По словам наемника, "как только поступит сигнал", они готовы выдвинуться в Нагорный Карабах.
Члены российских частных военных компаний (ЧВК) выразили готовность отправиться в Нагорный Карабах для войны на стороне Армении.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на одного из наемников.
По словам наемника, "как только поступит сигнал", они готовы выдвинуться в Нагорный Карабах.
"Даже выбирать никто не будет. Для добровольцев тут сторона одна — Армения, если быть точнее — Нагорный Карабах", — подчеркнул ЧВК-шник.
Наемник также добавил, что на стороне Азербайджана российские добровольцы никогда сражаться не будут, поскольку туда "уже прибыли подготовленные боевики из Сирии".
Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее:
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Позже Азербайджан также принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- В НАТО призвали стороны договориться мирным путем. Также США обратились к Баку и Еревану. Вашингтон призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.
- Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган заявил, что настало время прекратить военную оккупацию Арменией принадлежащей Азербайджану территории Нагорного Карабаха. Ереван должен оставить земли Баку и прекратить боевые действия.
Автор: Адриана Бубновская