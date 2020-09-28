Российские ЧВК стали на сторону Армении в войне за Нагорный Карабах

Российские ЧВК готовы поехать в Карабах воевать за Армению / Reuters

Члены российских частных военных компаний (ЧВК) выразили готовность отправиться в Нагорный Карабах для войны на стороне Армении.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на одного из наемников.

По словам наемника, "как только поступит сигнал", они готовы выдвинуться в Нагорный Карабах.

"Даже выбирать никто не будет. Для добровольцев тут сторона одна — Армения, если быть точнее — Нагорный Карабах", — подчеркнул ЧВК-шник.

Наемник также добавил, что на стороне Азербайджана российские добровольцы никогда сражаться не будут, поскольку туда "уже прибыли подготовленные боевики из Сирии".

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