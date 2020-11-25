Российские миротворцы в Карабахе: Пашинян сделал важное заявление

В Нагорном Карабахе на протяжении первого периода пребывания миротворцев РФ начнется процесс обеспечения стабильности, поделился премьер.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе дольше оговоренного срока – свыше пяти лет.
Пятилетний срок пребывания миротворцев РФ в Карабахе – начало процесса обеспечения стабильности и безопасности граждан, рассказал чиновник в интервью ТАСС.
Собеседник отметил, что время пребывания миротворческого контингента может быть автоматически продлено.
"…За пятилетний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе… Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком", – сказал Пашинян.
- Напомним, война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном началась десятки лет назад.
- Конфликт в очередной раз обострился утром 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны обвинили друг друга в провокациях, возобновились бои.
- Российская Федерация захотела стать посредником в урегулировании конфликта. Армения и Азербайджан договорились о перемирии, оно было сорвано практически сразу после вступления в силу.
- Потом – 9 ноября – армянская, азербайджанская и российская стороны подписали соглашение об установлении мира в Карабахе. Согласно документу, Армении нужно вывести войска с части территории Карабаха. Также было принято решение о введении в Карабах российских миротворцев.
- Оппозиция Армении восприняла соглашение по Карабаху как капитуляцию, ее сторонники потребовали отставки Никола Пашиняна.
Автор: Екатерина Присяжнюк