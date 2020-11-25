Российские миротворцы в Карабахе: Пашинян сделал важное заявление

В Карабахе миротворцы России могут пробыть дольше пяти лет, сообщил премьер Армении / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе дольше оговоренного срока – свыше пяти лет.

Пятилетний срок пребывания миротворцев РФ в Карабахе – начало процесса обеспечения стабильности и безопасности граждан, рассказал чиновник в интервью ТАСС.

Собеседник отметил, что время пребывания миротворческого контингента может быть автоматически продлено.

"…За пятилетний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе… Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком", – сказал Пашинян.