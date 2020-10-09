Российские пранкеры выступили в Дании от имени Тихановской

Вован и Лексус выдали себя за Тихановскую / Фото: beztabu.net

Одиозные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) откровенно признались, что это они общались с членами парламента Дании от имени лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской.

"Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем", — цитирует Вована РИА Новости.

В пресс-службе Тихановской подчеркнули, что не видят ничего плохого в том, что кто-то выдал себя за политика, поскольку такие действия вызывают улыбку и поднимают настроение.

Отметим, инцидент произошел 6 октября. На закрытом онлайн-заседании внешнеполитического комитета парламента Дании присутствующие заслушали доклад человека, который выдал себя за Светлану Тихановскую. В рамках мероприятия обсуждалась ситуация в Беларуси в контексте борьбы за демократию и права человека.

В начале встречи у так называемой Тихановской пропало изображение. Датские парламентарии 40 минут слушали якобы спикера из Беларуси, однако впоследствии заподозрили неладное. Позже связали с представителями лидера оппозиции и поняли, что произошел розыгрыш.

В парламенте Дании уверяют, что во время обсуждаемого мероприятия не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию страны.