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Российский миллиардер призвал Путина вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе

5 октября 2020, 21:27

Конфликт в Нагорном Карабахе – это геополитическая бомба, которая может взорваться в России, утверждает Рубен Варданян.

Рубен Варданян
Для россиян является принципиальным вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе - Варданян / Скриншот YouTube

Российский президент Владимир Путин должен вмешаться в конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Военно-политическая элита должна отреагировать на ситуацию, которая может обернуться серьезными проблемами для России.

Об этом заявил российский миллиардер Рубен Варданян в ходе своего видеообращения, опубликованного на YouTube.

По словам Варданяна, война в Нагорном Карабахе является серьезным явлением. Если события будут развиваться таким образом и в дальнейшем, для России они станут "неизлечимой раной". Он обратился лично к Путину с просьбой вмешаться в армяно-азербайджанский вооруженный конфликт.

"Владимир Владимирович, я хочу обратиться к Вам как гражданин России. У меня нет другого паспорта. Я знаю, что Вы как лидер можете сделать многое. Именно сегодня Ваше участие, Ваше отношение ко всему этому определяет очень многое", - сказал миллиардер.

Он также заявил, что участие России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта принципиально важно и для самих россиян. Вооруженная конфронтация в Нагорном Карабахе может ударить и по РФ.Читайте такжеВойна России за Нагорный Карабах: Алиев рассказал о планах Армении

"Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа, потому что локальный конфликт в Карабахе — это геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется, прежде всего, в России", - подчеркнул Варданян, призвав также к реакции "военно-политическую элиту России".

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