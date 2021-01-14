Российский политик назвал цену, которую Лукашенко заплатил за фальшивые выборы

Александр Лукашенко поплатился за фальшивые выборы, полагает правозащитник / Reuters

Российский правозащитник и политик Лев Шлосберг сообщил, что Александр Лукашенко, который не признал незаконными президентские выборы в Беларуси 2020, заплатил за фальшивую избирательную гонку.

Цена фальсификации такова – Лукашенко больше не сможет баллотироваться на пост президента, рассказал эксперт Апострофу.

По словам собеседника, в Беларуси из-за фальшивых выборов общество будет все хуже и хуже относиться к Лукашенко, его время заканчивается.

"…Можно нарисовать процент, только Лукашенко больше не будет избираться президентом Беларуси. Вот цена этой фальсификации…", – заявил Шлосберг.

Выборы в Беларуси, массовые протесты и нелегитимный президент