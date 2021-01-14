Российский политик назвал цену, которую Лукашенко заплатил за фальшивые выборы

Время Лукашенко подходит к концу, считает эксперт.
Российский правозащитник и политик Лев Шлосберг сообщил, что Александр Лукашенко, который не признал незаконными президентские выборы в Беларуси 2020, заплатил за фальшивую избирательную гонку.
Цена фальсификации такова – Лукашенко больше не сможет баллотироваться на пост президента, рассказал эксперт Апострофу.
По словам собеседника, в Беларуси из-за фальшивых выборов общество будет все хуже и хуже относиться к Лукашенко, его время заканчивается.
"…Можно нарисовать процент, только Лукашенко больше не будет избираться президентом Беларуси. Вот цена этой фальсификации…", – заявил Шлосберг.
Выборы в Беларуси, массовые протесты и нелегитимный президент
- В Беларуси президента выбирали в начале августа прошлого года. По официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей.
- Оппозиционные силы обвинили власти в масштабных фальсификациях, начались массовые акции протеста. Силовики жестоко с расправлялись со сторонниками оппозиции – есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Ряд западных стран и Украина осудили применение силы против протестующих и не признали выборы законными.
- Лукашенко не захотел покидать пост президента, его инаугурация была организована тайно.
- На Западе Лукашенко не признали легитимным белорусским лидером, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября 2020 года.
Автор: Екатерина Присяжнюк