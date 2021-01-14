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Российский политик назвал цену, которую Лукашенко заплатил за фальшивые выборы

14 января 2021, 15:22
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Время Лукашенко подходит к концу, считает эксперт.

Лукашенко поплатился за фальшивые выборы, полагает эксперт – Лукашенко новости сегодня
Александр Лукашенко поплатился за фальшивые выборы, полагает правозащитник / Reuters

Российский правозащитник и политик Лев Шлосберг сообщил, что Александр Лукашенко, который не признал незаконными президентские выборы в Беларуси 2020, заплатил за фальшивую избирательную гонку.

Цена фальсификации такова – Лукашенко больше не сможет баллотироваться на пост президента, рассказал эксперт Апострофу.

По словам собеседника, в Беларуси из-за фальшивых выборов общество будет все хуже и хуже относиться к Лукашенко, его время заканчивается.

"…Можно нарисовать процент, только Лукашенко больше не будет избираться президентом Беларуси. Вот цена этой фальсификации…", – заявил Шлосберг.

Выборы в Беларуси, массовые протесты и нелегитимный президент

  • В Беларуси президента выбирали в начале августа прошлого года. По официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей.
  • Оппозиционные силы обвинили власти в масштабных фальсификациях, начались массовые акции протеста. Силовики жестоко с расправлялись со сторонниками оппозиции – есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
  • Ряд западных стран и Украина осудили применение силы против протестующих и не признали выборы законными.
  • Лукашенко не захотел покидать пост президента, его инаугурация была организована тайно.
  • На Западе Лукашенко не признали легитимным белорусским лидером, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября 2020 года.

Александр Лукашенко новости Беларуси Лев Шлосберг выборы в Беларуси
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