Российский политолог объяснил, чем Трамп ценен Путину

Президент США – безграмотный человек в плане внешней политики, отметил эксперт.
Российский политолог и публицист, который живет в США, – Андрей Пионтковский, считает, что действующий президент США Дональд Трамп был ценен главе РФ Владимиру Путину, поскольку отрицал само понятие "Запад".
В период президентства Трамп вел себя как лучший агент российского коллеги, при этом он не был им в прямом смысле, рассказал эксперт в интервью Апострофу.
Собеседник добавил, что в плане внешней политики американский лидер – безграмотный человек.
"…он обладает набором определенных взглядов, в которых центральным является его лозунг "America first" (Америка на первом месте – Ред.). В его интерпретации это означает отрицание всяческих союзов... Трамп был тем ценен Путину, что отрицал само понятие "Запад", – отметил эксперт.
- Напомним, Дональд Трамп стал президентом США в январе 2017 года. Ряд экспертов утверждали, что Трамп стал президентом Штатов благодаря вмешательству России.
- В начале ноября в США стартовал заключительный этап новых президентских выборов. За пост главы государства борются Дональд Трамп и бывший вице-президент Джозеф Байден.
- Западные СМИ писали, что Байден победил на выборах.
Автор: Екатерина Присяжнюк