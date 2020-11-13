Российский политолог объяснил, чем Трамп ценен Путину

Дональд Трамп был ценен для Владимира Путина, полагает эксперт / Reuters

Российский политолог и публицист, который живет в США, – Андрей Пионтковский, считает, что действующий президент США Дональд Трамп был ценен главе РФ Владимиру Путину, поскольку отрицал само понятие "Запад".

В период президентства Трамп вел себя как лучший агент российского коллеги, при этом он не был им в прямом смысле, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

Собеседник добавил, что в плане внешней политики американский лидер – безграмотный человек.

"…он обладает набором определенных взглядов, в которых центральным является его лозунг "America first" (Америка на первом месте – Ред.). В его интерпретации это означает отрицание всяческих союзов... Трамп был тем ценен Путину, что отрицал само понятие "Запад", – отметил эксперт.