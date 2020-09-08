Российский токсиколог объяснил, почему Навальный остался жив после отравления

Алексей Навальный / Reuters

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев прокомментировал информацию о состоянии отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам лечения Алексея Навального, сообщает РИА Новости.

По его мнению, причиной состояния Навального стал однозначно не Новичок, потому что следов отравления им нет.

Токсиколог уверен, что если бы Навальный был отравлен фосфорорганическим соединением, он погиб бы в первые часы после отравления.

"8 консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики (...) исключали все возможные причины такого кризисного состояния. Токсикология была на первом месте, это было самое первое исследование, и через 8 часов был дан ответ об отсутствии токсикантов", - добавил Сабаев.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

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В Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.