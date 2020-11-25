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Россию ждут плачевные последствия в деле МН-17: эксперт указала на важный момент

25 ноября 2020, 20:15

Шелест объяснила, почему решения нидерландского суда плачевно повлияет на Россию.

Что ждет Россию после решения суда по делу МН-17 / Reuters

Эксперт по международным вопросам Анна Шелест​ прокомментировала решение окружного суда Гааги, который отклонил просьбу российских адвокатов насчет изучения альтернативных версий катастрофы малайзийского Боинга MH-17 на Донбассе​.

По словам Шелест, Россия больше не будет иметь возможности запутывать суд в Нидерландах "альтернативными версиями".

"Невозможно называть то, что сейчас происходит, сугубо уголовным производством. Мы прекрасно понимаем, что это будет иметь последствия и политические... На основе определенных выводов накладывались санкции против и отдельных граждан, и РФ в целом. Поэтому в любом случае крайне важны решения, которые будут приниматься в этом суде, чтобы потом их использовать в других международных инстанциях и в диалоге с другими партнерами, особенно в санкционный политике", - рассказала эксперт в эфире телеканала Украина 24.

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Эксперт отметила, что РФ с первого дня начала тактику запутывания.

"Они бросали в пространство как устами своих дипломатов, министров, так и через Twitter, через ботов, различные безумные версии и постоянно пытались отвлечь внимание от реальных фактов. Это делалось и чтобы запутать следствие, потому что следствие обязано было некоторые из них расследовать, а также это было сделано для того, чтобы не было у населения доверия к официальному расследованию, потому что конспирологические теории всегда лучше срабатывают", - говорит Анна Шелест.

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Как пояснила эксперт, в данном случае суд признал, что "эти альтернативные предложения, которые российские адвокаты предлагали, не будут расследоваться, так как не имеют под собой оснований".

Дело MH-17 – о чем ранее сообщал Главред:

  • 17 июля 2014 года был сбит Боинг-777 в Донецкой области над территорией, которую контролировали боевики "ДНР". Погибли все люди, которые были на борту, – 298 человек (граждане 10 стран).
  • Позже было установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом Бук.
  • 27 июня прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малазийского Боинга MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые. Новая запись показывает, что пророссийские сепаратисты думали, что сбили украинский истребитель.
  • Адвокат-американец Джерри Скиннер, который в Европейском суде по правам человека представляет интересы родственников людей, погибших в результате сбития малазийского самолета Боинг-777 рейса МН-17 над Донбассом, считает, что Российская Федерация сбила борт специально.
  • Cоединенные Штаты Америки отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по малазийскому Боингу MH-17, который сбили в небе над Донбассом в 2014 году.
  • По словам юристов, судебный процесс по делу MH-17 может продлится 4-5 лет. Только после этого можно говорить о вынесении какого-либо решения. В свою очередь, глава фонда MH17 Disaster Foundation Пит Плюг считает, что все судебные процессы займут 10-15 лет.

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