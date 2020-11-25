Россию ждут плачевные последствия в деле МН-17: эксперт указала на важный момент

Шелест объяснила, почему решения нидерландского суда плачевно повлияет на Россию.
Эксперт по международным вопросам Анна Шелест прокомментировала решение окружного суда Гааги, который отклонил просьбу российских адвокатов насчет изучения альтернативных версий катастрофы малайзийского Боинга MH-17 на Донбассе.
По словам Шелест, Россия больше не будет иметь возможности запутывать суд в Нидерландах "альтернативными версиями".
"Невозможно называть то, что сейчас происходит, сугубо уголовным производством. Мы прекрасно понимаем, что это будет иметь последствия и политические... На основе определенных выводов накладывались санкции против и отдельных граждан, и РФ в целом. Поэтому в любом случае крайне важны решения, которые будут приниматься в этом суде, чтобы потом их использовать в других международных инстанциях и в диалоге с другими партнерами, особенно в санкционный политике", - рассказала эксперт в эфире телеканала Украина 24.
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Эксперт отметила, что РФ с первого дня начала тактику запутывания.
"Они бросали в пространство как устами своих дипломатов, министров, так и через Twitter, через ботов, различные безумные версии и постоянно пытались отвлечь внимание от реальных фактов. Это делалось и чтобы запутать следствие, потому что следствие обязано было некоторые из них расследовать, а также это было сделано для того, чтобы не было у населения доверия к официальному расследованию, потому что конспирологические теории всегда лучше срабатывают", - говорит Анна Шелест.
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Как пояснила эксперт, в данном случае суд признал, что "эти альтернативные предложения, которые российские адвокаты предлагали, не будут расследоваться, так как не имеют под собой оснований".
Дело MH-17 – о чем ранее сообщал Главред:
- 17 июля 2014 года был сбит Боинг-777 в Донецкой области над территорией, которую контролировали боевики "ДНР". Погибли все люди, которые были на борту, – 298 человек (граждане 10 стран).
- Позже было установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом Бук.
- 27 июня прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малазийского Боинга MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые. Новая запись показывает, что пророссийские сепаратисты думали, что сбили украинский истребитель.
- Адвокат-американец Джерри Скиннер, который в Европейском суде по правам человека представляет интересы родственников людей, погибших в результате сбития малазийского самолета Боинг-777 рейса МН-17 над Донбассом, считает, что Российская Федерация сбила борт специально.
- Cоединенные Штаты Америки отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по малазийскому Боингу MH-17, который сбили в небе над Донбассом в 2014 году.
- По словам юристов, судебный процесс по делу MH-17 может продлится 4-5 лет. Только после этого можно говорить о вынесении какого-либо решения. В свою очередь, глава фонда MH17 Disaster Foundation Пит Плюг считает, что все судебные процессы займут 10-15 лет.