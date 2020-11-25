Россию ждут плачевные последствия в деле МН-17: эксперт указала на важный момент

Что ждет Россию после решения суда по делу МН-17 / Reuters

Эксперт по международным вопросам Анна Шелест​ прокомментировала решение окружного суда Гааги, который отклонил просьбу российских адвокатов насчет изучения альтернативных версий катастрофы малайзийского Боинга MH-17 на Донбассе​.

По словам Шелест, Россия больше не будет иметь возможности запутывать суд в Нидерландах "альтернативными версиями".

"Невозможно называть то, что сейчас происходит, сугубо уголовным производством. Мы прекрасно понимаем, что это будет иметь последствия и политические... На основе определенных выводов накладывались санкции против и отдельных граждан, и РФ в целом. Поэтому в любом случае крайне важны решения, которые будут приниматься в этом суде, чтобы потом их использовать в других международных инстанциях и в диалоге с другими партнерами, особенно в санкционный политике", - рассказала эксперт в эфире телеканала Украина 24.

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Эксперт отметила, что РФ с первого дня начала тактику запутывания.

"Они бросали в пространство как устами своих дипломатов, министров, так и через Twitter, через ботов, различные безумные версии и постоянно пытались отвлечь внимание от реальных фактов. Это делалось и чтобы запутать следствие, потому что следствие обязано было некоторые из них расследовать, а также это было сделано для того, чтобы не было у населения доверия к официальному расследованию, потому что конспирологические теории всегда лучше срабатывают", - говорит Анна Шелест.

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Как пояснила эксперт, в данном случае суд признал, что "эти альтернативные предложения, которые российские адвокаты предлагали, не будут расследоваться, так как не имеют под собой оснований".

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