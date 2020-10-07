РосСМИ ко дню рождения Путина опубликовали его "оду" самому себе

РосСМИ ко дню рождения Владимира Путина поделились, как он сам себя хвалил / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждал, что после 20 лет пребывания у власти "не потерял человеческие качества".

Иногда кажется, что становишься функцией, пожаловался глава РФ в интервью для проекта ТАСС 20 вопросов Владимиру Путину, финальная часть которого вышла в среду, 7 октября, в день рождения президента.

По словам российского лидера, он получает очень большое моральное удовлетворение от того доверия, которое оказывают люди.

"Мои друзья, которых я знаю еще… с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны", – поделился Путин.

Президент говорил, что ему не хотелось бы терять человеческие качества.

"И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию… все-таки удается сохранить такие человеческие качества", – сказал он.

Ранее сокурсник Владимира Путина по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец говорил, что Путин – "могильщик" России.

Экс-разведчик сказал, что глава РФ фактически превратился в главную угрозу национальной безопасности собственного государства.

Справка. По официальным данным, Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (город переименован в Санкт-Петербург).

В конце марта 2000 года Путин впервые был избран президентом РФ.

После этого Путина несколько раз переизбирали. В 2020-м в России была изменена конституция, и были "обнулены" президентские сроки Путина.