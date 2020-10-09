Румыния закрыла авиасообщение с Украиной: стали известны детали

Румыния закрыла авиасообщение с Украиной / Reuters

В Румынии приняли решение о приостановке авиационного сообщения с Украиной.

На такой шаг румынское правительство пошло из-за того, что Украина оказалась в "желтой" зоне карантина, говорится в сообщении телеканала Digi24.

При этом для граждан из стран "желтой" зоны (в том числе и Украины) будет применяться правило обязательной двухнедельной самоизоляции.

Отмечается, что Румыния не будет закрывать авиасообщение со странами Европейского союза, Великобританией, Северной Ирландией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Ранее сообщалось о том, что Румыния ужесточила правила въезда для иностранцев. Теперь туристы из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом, которые хотят въехать на румынскую территорию более чем на три дня, должны предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест. Делать тест нужно не позднее чем за 48 часов до приезда в страну.

Отметим, что и сейчас в Румынию – как страну ЕС – могут попасть лишь отдельные группы украинцев (например, дипломаты и члены семьи румынских граждан).

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