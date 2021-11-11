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"С голым торсом громил оборудование": в Сеть выложили видео дебоша Саакашвили в больнице

11 ноября 2021, 13:46
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Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе лично опроверг информацию адвокатов, что охранники якобы волокли Саакашвили 30 метров до двери тюремной больницы.

Саакашвили
Михаил Саакашвили / УНИАН

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала в четверг видеокадры приезда бывшего президента Михеила Саакашвили в тюремную больницу.

На кадрах видно, что Саакашвили отказывается выйти из реанимобиля и его силой вытаскивают несколько охранников. Они, взяв его за ноги и за руки, несут от входной двери до лифта, а затем по коридору в палату. Видно также, как Саакашвили с голым торсом ругается в палате с двумя мужчинами без врачебных халатов и что-то сбрасывает со стола. Саакашвили требует мужчин выйти из палаты и агрессивно вплотную подходит к одному из них. А потом еще бьет рукой по медицинской аппаратуре.

Министр юстиции Рати Брегадзе, опроверг информацию адвокатов, что охранники якобы волокли Саакашвили 30 метров до двери тюремной больницы.

"Это откровенная ложь, так как реанимобиль был остановлен у двери тюремной больницы. Заключенный Саакашвили не подчинился требованию выйти из автомашины и в это время нанес физическое и словесное оскорбление нашему сотруднику", - заявил чиновник.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Саакашвили осенью нелегально прибыл в Грузию. Его арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвовала основанная им партия.

Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора. Там Саакашвили объявил голодовку.

Далее -появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

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