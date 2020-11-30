С санкциями против Северного потока-2 связаны украинские лоббисты - WSJ

The Wall Street Journal подчеркивает, что "итогом лоббистской деятельности украинцев стали с трудом принятые санкции".
В разработке американских санкций против газопровода "Северный поток-2" принимала участие группа украинских лоббистов.
Как пишет Wall Street Journal, речь идет о сотруднике украинской компании "Нафтогаз Украине" Вадиме Гламаздине, курирующем в ней вопросы, касающиеся взаимодействия с властями, а также Александре Харченко, которого издание называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. По сведениям газеты, они уже не менее четырех лет "закулисно работали в Вашингтоне", чтобы помешать сооружению газопровода. Поддержку им оказывает американский лоббист Дэниел Вадич.
Украинцы, в частности, взаимодействовали с сенаторами США Тедом Крузом (республиканец, от штата Техас) и Джин Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир).
В издании отметили, что Вадич был советником Круза, а также участвовал в разработке антироссийских санкций, из-за которых американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil в итоге отказалась от реализации совместных проектов с "Роснефтью". По оценке издания, это привело к тому, что российская компания "лишилась доступа к важнейшим технологиям".
"Эту же модель мы применили к "Северному потоку-2", — сообщил Вадич журналистам The Wall Street Journal.
В статье также говорится о том, что Гламаздин и Харченко пытались выявить "уязвимое место" в "Северном потоке-2". Они привлекли к этой работе "базирующиеся в Киеве аналитические центры, специализирующиеся на энергетической сфере".
The Wall Street Journal подчеркивает, что "итогом лоббистской деятельности украинцев и поддержки со стороны сенатора Теда Круза, а также других членов Конгресса США, которые скептически относятся к России, стали с трудом принятые санкции, из-за которых год назад работы над газопроводом были приостановлены".
"Теперь украинцы считают, что они близки к успеху", — сказано в материале издания.
Лоббисты надеются на новые американские рестрикции, поясняет издание. Отмечается, что в этом месяце представители обеих палат Конгресса США достигли договоренностей о том, что под расширенные санкции в отношении "Северного потока-2", предусмотренные в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год, могут попасть страховые и сертификационные компании, обслуживающие российские суда, которые завершают строительство газопровода.
Как полагает Гламаздин, "когда по этим санкциям, наконец, проголосуют и они приобретут силу закона, возможности продолжить строительство трубопровода не будет".
В издании отметили, что "обе стороны теперь торопятся, чтобы обойти друг друга".
Газета пишет, что для завершения строительства трубопровода судно "Академик Черский" нужно переоборудовать для работы с трубами большего диаметра.
"Новые санкции, включенные в проект оборонного бюджета, вступят в силу к концу года, они предполагают меры против компаний, которые осуществят эти доработки, и фирм, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать газопровод", — сказано в статье.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 20 октября в США разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток-2. В частности, под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.
- 17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
- В сентябре после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
- 1 июля Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.