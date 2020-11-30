С санкциями против Северного потока-2 связаны украинские лоббисты - WSJ

С санкциями против "Северного потока-2" связаны украинские лоббисты / Reuters

В разработке американских санкций против газопровода "Северный поток-2" принимала участие группа украинских лоббистов.

Как пишет Wall Street Journal, речь идет о сотруднике украинской компании "Нафтогаз Украине" Вадиме Гламаздине, курирующем в ней вопросы, касающиеся взаимодействия с властями, а также Александре Харченко, которого издание называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. По сведениям газеты, они уже не менее четырех лет "закулисно работали в Вашингтоне", чтобы помешать сооружению газопровода. Поддержку им оказывает американский лоббист Дэниел Вадич.

Украинцы, в частности, взаимодействовали с сенаторами США Тедом Крузом (республиканец, от штата Техас) и Джин Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир).

В издании отметили, что Вадич был советником Круза, а также участвовал в разработке антироссийских санкций, из-за которых американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil в итоге отказалась от реализации совместных проектов с "Роснефтью". По оценке издания, это привело к тому, что российская компания "лишилась доступа к важнейшим технологиям".

"Эту же модель мы применили к "Северному потоку-2", — сообщил Вадич журналистам The Wall Street Journal.

В статье также говорится о том, что Гламаздин и Харченко пытались выявить "уязвимое место" в "Северном потоке-2". Они привлекли к этой работе "базирующиеся в Киеве аналитические центры, специализирующиеся на энергетической сфере".

The Wall Street Journal подчеркивает, что "итогом лоббистской деятельности украинцев и поддержки со стороны сенатора Теда Круза, а также других членов Конгресса США, которые скептически относятся к России, стали с трудом принятые санкции, из-за которых год назад работы над газопроводом были приостановлены".

"Теперь украинцы считают, что они близки к успеху", — сказано в материале издания.

Лоббисты надеются на новые американские рестрикции, поясняет издание. Отмечается, что в этом месяце представители обеих палат Конгресса США достигли договоренностей о том, что под расширенные санкции в отношении "Северного потока-2", предусмотренные в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год, могут попасть страховые и сертификационные компании, обслуживающие российские суда, которые завершают строительство газопровода.

Как полагает Гламаздин, "когда по этим санкциям, наконец, проголосуют и они приобретут силу закона, возможности продолжить строительство трубопровода не будет".

В издании отметили, что "обе стороны теперь торопятся, чтобы обойти друг друга".

Газета пишет, что для завершения строительства трубопровода судно "Академик Черский" нужно переоборудовать для работы с трубами большего диаметра.

"Новые санкции, включенные в проект оборонного бюджета, вступят в силу к концу года, они предполагают меры против компаний, которые осуществят эти доработки, и фирм, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать газопровод", — сказано в статье.

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