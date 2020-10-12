Саакашвили отреагировал на свое избиение в Афинах

Комментарий политика оперативно появился на его странице в Facebook.
Бывший президент Грузии, а ныне ‒ руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили прокомментировал инцидент в Афинах, участником которого он стал.
"Спасибо греческой полиции за высокопрофессиональную и адекватную реакцию, предотвращение провокации и безопасность наших соотечественников за рубежом", ‒ написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- 12 октября 2020 в Афинах неизвестный мужчина в одеянии с капюшоном напал на Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами.
- Нападение произошло возле здания, где должно было состояться мероприятие.
- Мужчина несколько раз ударил Саакашвили по голове, а потом скрылся.
Автор: Дмитрий Видоменко