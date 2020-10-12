Саакашвили отреагировал на свое избиение в Афинах

Михаил Саакашвили / УНИАН

Бывший президент Грузии, а ныне ‒ руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили прокомментировал инцидент в Афинах, участником которого он стал.

"Спасибо греческой полиции за высокопрофессиональную и адекватную реакцию, предотвращение провокации и безопасность наших соотечественников за рубежом", ‒ написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеНа Саакашвили напали с заточкой: что известно

Напомним, ранее Главред сообщал: