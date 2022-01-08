"Сами создаем идеальные условия": ВОЗ объяснила причину появления новых штаммов коронавируса

ВОЗ объяснила причину появления новых штаммов COVID-19 / Фото Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили что одной из причин появления новых штаммов коронавируса является низкий уровень вакцинации в мире.

В организации также отметили, что все варианты COVID-19 приводят к госпитализации и к летальному исходу, говорится на сайте ВОЗ.

"Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" и "Омикрон" отражают то, что частично из-за низкого уровня вакцинации мы создали идеальные условия для появления вариантов вируса", – считают в ВОЗ.

В организации также рассказали, что на прошлой неделе зарегистрировали наибольшее количество новых случаев коронавируса за всю пандемию. При этом отмечается, что эта цифра является даже заниженной, потому что в праздничные дни проводилось меньше тестирований.

"И мы точно знаем, что это заниженная оценка случаев, потому что сообщенные цифры не отражают отставания от тестирования в праздничные дни, количество незарегистрированных положительных самотестов и загруженность систем эпиднадзора, которые пропускают случаи по всему миру", – отметили в ВОЗ.

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Ранее глава Минздрава Украины рассказал, что Украина стоит на пороге новой волны COVID-19. Медсистема уже готовится к всплеску заболевания.

Введение бустерной дозы COVID-вакцины в Украине

Украина 6 января ввела бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех граждан старше 18 лет, получивших первые две дозы COVID-вакцины.

4 января в Украине ввели бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет. Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

Ранее уже разрешили колоть бустерную дозу медицинским работникам и работникам домов интернатного типа. По состоянию на конец декабря 2021 года ее получили уже около трех тысяч человек.

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