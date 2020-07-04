В Кремле назвали условие для проведения саммита "нормандской четверки"

Дмитрий Козак рассказал о результатах встречи политических советников глав "нормандской чеверки"/ Скриншот

В Берлине прошла встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция). Стороны попытались определить временные рамки проведения нового саммита. Однако определенное решение принято не было.

Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

По его словам, условием для проведения встречи в нормандском формате должна стать реализация решения предыдущей встречи лидеров государств "нормандской четверки", которая состялась в Париже 9 декабря.

"О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне. Но об этом говорить пока очень-очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объеме, а это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины, те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря", - заявил Козак.

Речь идет о десятках разных законов, которые нужно не только разработать, "но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто", добавил заместитель руководителя администрации президента РФ.

Козак также заявил, что участники встречи не смогли договориться по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса.

Как известно, последняя встреча глав стран "нормандской четверки" состоялась в Париже в декабре 2019 года. Тогда стороны поддержали прекращение огня, обмен в формате "всех на всех" до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках, расширение мандата СММ ОБСЕ и продолжение разминирования.