Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

Самолет Навальным на борту прибыл в Берлин / Reuters

В субботу, 22 августа, самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту прибыл в берлинский аэропорт Шенефельд.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Кроме того, эту информацию подтвердила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Твиттере.

"Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине", - сообщила Ярмыш.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте такжеВрач назвал вероятные причины комы НавальногоНапомним, самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту вылетел утром в субботу, 22 августа, из Омска в Берлин.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Твиттере.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - написала она.