"Самосожжение у МВД": бизнесмен рассказал о самом сильном ударе по Славиной

Ирина Славина пережила не обыск, а "ограбление", полагает предприниматель.
Бизнесмен, основатель нижегородского отделения Церкви летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич считает, что обыск, проведенный по его делу у журналистки и главного редактора интернет-издания Коза Пресс Ирины Славиной до того, как она подожгла себя, стал для нее самым сильным психологическим ударом.
Предприниматель сказал, что журналистку не обыскали, а "ограбили", пишет Подъём.
По мнению Иосилевича, Славина не спонтанно решила сжечь себя.
"Трудно говорить о мотивах. Я думаю, что больше всего на нее повлиял обыск. Систематическая травля в течение нескольких лет и обыск, как самый сильный удар. Это же называется "обыск", но это же ограбление, а не обыск", – отметил бизнесмен.
Собеседник подчеркнул, что у нее забрали компьютеры, на которых она делала свое издание.
Читайте такжеИрину Славину доведели до самосожжения – профсоюз журналистов"…На видео она отгоняет прохожего, который пытается ее тушить, то есть ее решение было очень твердым. И оно не было спонтанным", – добавил предприниматель.
Как Ирина Славина подожгла себя – видео с места трагедии
- Напомним, 2 октября в Нижнем Новгороде Ирина Славина подожгла себя у здания МВД и погибла.
- До того, как совершить акт самосожжения, журналистка в Facebook попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию.
- Ранее – 1 октября – у Славиной был обыск по делу Михаила Иосилевича, подозреваемого в сотрудничестве с общественной организацией оппозиционера Михаила Ходорковского Открытая Россия, которую в РФ признали нежелательной.
- Журналистка пожаловалась, что силовики забрали ее ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны, много блокнотов и все флешки.