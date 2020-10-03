"Самосожжение у МВД": бизнесмен рассказал о самом сильном ударе по Славиной

По Ирине Славиной больше всего ударил обыск, сказал бизнесмен / Скриншот

Бизнесмен, основатель нижегородского отделения Церкви летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич считает, что обыск, проведенный по его делу у журналистки и главного редактора интернет-издания Коза Пресс Ирины Славиной до того, как она подожгла себя, стал для нее самым сильным психологическим ударом.

Предприниматель сказал, что журналистку не обыскали, а "ограбили", пишет Подъём.

По мнению Иосилевича, Славина не спонтанно решила сжечь себя.

"Трудно говорить о мотивах. Я думаю, что больше всего на нее повлиял обыск. Систематическая травля в течение нескольких лет и обыск, как самый сильный удар. Это же называется "обыск", но это же ограбление, а не обыск", – отметил бизнесмен.

Собеседник подчеркнул, что у нее забрали компьютеры, на которых она делала свое издание.

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