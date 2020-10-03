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"Самосожжение у МВД": бизнесмен рассказал о самом сильном ударе по Славиной

3 октября 2020, 13:20

Ирина Славина пережила не обыск, а "ограбление", полагает предприниматель.

Бизнесмен сказал, что по Славиной больше всего ударил обыск – Ирина Славина новости
По Ирине Славиной больше всего ударил обыск, сказал бизнесмен / Скриншот

Бизнесмен, основатель нижегородского отделения Церкви летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич считает, что обыск, проведенный по его делу у журналистки и главного редактора интернет-издания Коза Пресс Ирины Славиной до того, как она подожгла себя, стал для нее самым сильным психологическим ударом.

Предприниматель сказал, что журналистку не обыскали, а "ограбили", пишет Подъём.

По мнению Иосилевича, Славина не спонтанно решила сжечь себя.

"Трудно говорить о мотивах. Я думаю, что больше всего на нее повлиял обыск. Систематическая травля в течение нескольких лет и обыск, как самый сильный удар. Это же называется "обыск", но это же ограбление, а не обыск", – отметил бизнесмен.

Собеседник подчеркнул, что у нее забрали компьютеры, на которых она делала свое издание.

Читайте такжеИрину Славину доведели до самосожжения – профсоюз журналистов"…На видео она отгоняет прохожего, который пытается ее тушить, то есть ее решение было очень твердым. И оно не было спонтанным", – добавил предприниматель.

Как Ирина Славина подожгла себя – видео с места трагедии

  • Напомним, 2 октября в Нижнем Новгороде Ирина Славина подожгла себя у здания МВД и погибла.
  • До того, как совершить акт самосожжения, журналистка в Facebook попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию.
  • Ранее – 1 октября – у Славиной был обыск по делу Михаила Иосилевича, подозреваемого в сотрудничестве с общественной организацией оппозиционера Михаила Ходорковского Открытая Россия, которую в РФ признали нежелательной.
  • Журналистка пожаловалась, что силовики забрали ее ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны, много блокнотов и все флешки.
Ирина Славина Ирина Славина самосожжение Славина новости Михаил Иосилевич
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