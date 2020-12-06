Санду призвала правительство Молдовы немедленно уйти в отставку

Действия правительства и парламента, направленные против народа, вынудили людей в разгар пандемии выйти на улицы.
Избранный президент Молдовы Майя Санду во время протеста в воскресенье, 6 декабря, потребовала, чтобы правительство немедленно ушло в отставку.
"Мы можем остановить издевательство над народом только одним путем - провести досрочные выборы парламента, а для этого нужно одно – это отставка правительства. Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента", - заявила Санду, сообщает РИА Новости.
По ее словам, действия правительства и парламента, направленные против народа, вынудили людей в разгар пандемии выйти на улицы. Она пообещала бороться до конца, чтобы достичь перемен в стране.
Отметим, Молдова - парламентская республика, поэтому президент не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Именно по этой причине сторонники Санду настаивают на добровольном уходе премьера, чтобы начать процесс перевыборов парламента.
Ситуация в Молдове – о чем сообщалось ранее:
- Парламент Молдовы на этой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Санду назвала эти действия попыткой узурпации власти со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов. Санду призвала людей выйти на улицы на протесты.
- 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция избранного президента Молдовы Майи Санду по поводу Приднестровья угрожает дестабилизации в бессарабском регионе.
- 30 ноября президент Молдовы Майя Санду во время первой после выборов пресс-конференции заявила, что российских военных нужно вывести из Приднестровья.