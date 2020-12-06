Майя Санду призвала правительство Молдовы немедленно уйти в отставку / Reuters

Избранный президент Молдовы Майя Санду во время протеста в воскресенье, 6 декабря, потребовала, чтобы правительство немедленно ушло в отставку.

"Мы можем остановить издевательство над народом только одним путем - провести досрочные выборы парламента, а для этого нужно одно – это отставка правительства. Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента", - заявила Санду, сообщает РИА Новости.

По ее словам, действия правительства и парламента, направленные против народа, вынудили людей в разгар пандемии выйти на улицы. Она пообещала бороться до конца, чтобы достичь перемен в стране.

Отметим, Молдова - парламентская республика, поэтому президент не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Именно по этой причине сторонники Санду настаивают на добровольном уходе премьера, чтобы начать процесс перевыборов парламента.

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