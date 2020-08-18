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В Польше рассказали, зачем Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко

18 августа 2020, 02:25

В Польше называют ситуацию на территории Беларуси непредсказуемой.

евросоюз
Цель санкций ЕС - новые выборы в Беларуси - МИД Польши / Reuters

Евросоюз намерен ввести санкции против Беларуси с целью стабилизации ситуации на территории государства и создания возможностей для проведения новых президентских выборов. Ситуация является непредсказуемой, поэтому до сих пор непонятно, как будут развиваться события в стране.

Об этом заявил замминистра Польской республики Марчин Пшидач, сообщает TVP Parlament.

По его словам, санкции против Беларуси имеют четкую и эффективную цель – они должны демонстрировать, прежде всего, не реакцию Брюсселя, а четкое намерение в реализации задачи.

Главной задачей ЕС является оптимизация ситуации в стране, которая позволит провести новые выборы президента.Читайте такжеМассовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко

"Санкционный процесс продолжается, но он не является целью сам по себе. Для нас главное - стабилизация ситуации в Беларуси и проведение новых выборов... Мы находимся в ситуации сильно непредсказуемой и динамичной. На данном этапе трудно предсказать, в каком направлении, наконец, этот процесс будет следовать", - подчеркнул Пшидач.

Ранее в Евросоюзе приняли решение не признавать результатов президентских выборов в Беларуси. Брюссель запустил процесс подготовки к введению санкций против режима Лукашенко по причине фальсификации избирательного процесса и насилия над своими гражданами.

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