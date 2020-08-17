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У Меркель поставили режиму Лукашенко ультиматум и анонсировали усиление санкций

17 августа 2020, 16:43

Белорусские власти могут получить шанс избежать жестких санкций.

Евросоюз
Чтобы избежать санкций, власти должны пойти на диалог с оппозицией по перевыборам в Беларуси - Германия / Фото Reuters

Евросоюз и Германия готовы усилить санкционный режим против политиков и чиновников режима Александра Лукашенко в Беларуси. Однако этого можно избежать в том случае, если белорусские власти пересмотрят свою точку зрения относительно итогов президентской кампании и пойдут на диалог с оппозицией и обществом.

Об этом заявил спикер Федерального правительства Германии Штеффен Зиберт в ходе своего брифинга в Берлине, сообщает Укринформ.

Согласно заявлению Зиберта, ЕС уже на днях может ввести санкции против представителей белорусских властей, которые несут ответственность за фальсификацию президентского избирательного процесса и насилия против граждан своей страны.

Однако Минск может избежать такой участи в том случае, если власти пойдут на диалог с оппозицией и представителями гражданского общества. Итогом переговорного процесса должен стать пересмотр исхода президентских выборов.Читайте такжеМассовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко

"Для преодоления этого кризиса нужен национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом. Важную роль в этой связи могла бы сыграть ОБСЕ по оценке результатов выборов", - подчеркнул Зиберт.

Ранее в МИД Германии объяснили, какие санкции будут введены против Беларуси и почему они не должны негативно повлиять на благополучие белорусов.

Напомним, в Евросоюзе приняли решение не признавать результаты выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа, и запустили старт введения санкций против белорусских властей.

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