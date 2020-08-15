Санкции за репрессии и фальсификации: ЕС поставил крест на выборах в Беларуси

В ЕС не признали результаты выборов в Беларуси / spring96.org

Европейский Союз не признаёт результаты выборов президента в Беларуси, и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

Об этом сообщил в микроблоге Twitter вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам видеконференции с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"Беларусь: ЕС не признаёт результаты выборов. Начинается работа над введением санкций против тех лиц, которые ответственны за насилие и фальсификацию", - подчеркнул Боррель.

Как говорится в заявлении Совета ЕС по итогам заседания, выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми: "Евросоюз считает результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признает их в том виде, в каком они были представлены Центральной избирательной комиссией Беларуси", - сказано в документе.

Министры ЕС призвали белорусские власти "прекратить непропорциональное и неприемлемое насилие в отношении мирных демонстрантов".

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Также в ЕС подтвердили намерение ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".

"Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Белоруссии начнется немедленно", - говорится в заявлении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов.

По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 человека).