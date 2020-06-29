Евросоюз продлил санкции против России

Санкции против России / gettyimages

Евросоюз 29 июня принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики РФ еще на шесть месяцев до 31 января 2021 года.

Как сообщается в решении Совета ЕС, ограничения связаны с деятельностью Минского процесса.

"Это решение следовало после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений... на видеоконференции членов Европейского совета 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - пояснили в Раде ЕС.

Как известно, продолжены санкции против России, которые Евросоюз ввел в июле 2014 года. Они ограничили доступ государственных финансовых учреждений с РФ на финансовые рынки ЕС, наложили эмбарго на торговлю оружием, установили запрет на экспорт товаров двойного назначения, а также ограничили доступ России к высокотехнологичным товарам, особенно в нефтедобывающем секторе.