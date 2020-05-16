"Русофобия и бескультурье": в Госдуме закатили истерику из-за новых санкций Украины

В РФ оценили новые санкции Украины

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал введение Украиной новых антироссийских санкций.

При этом он напомнил, что под новые санкции Украины попали Эрмитаж, МГУ и Пушкинский музей.

"Русофобия на грани бескультурья", - прокомментировал он новые санкции Украины в своем Twitter.

Российский парламентарий также подчеркнул, что ему "жаль братскую Украину".

"Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе", — добавил Слуцкий.

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Напомним, ранее Украина ввела санкции в отношении ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

В частности, санкции вводятся в отношении Русского географического общества, Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Института археологии Российской академии наук, Московского государственного университета имени Ломоносова.