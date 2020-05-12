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В США придумали и составили документ с новыми санкциями против России

12 мая 2020, 15:24

В Конгрессе США составили новый документ по поводу еще одного пакета санкций против России.

Флаг США
В США придумали новые санкции против России / УНИАН

Члены Комитета по иностранным делам Конгресса США призвали Белый дом ввести новый пакет санкций против России - по причине постоянного нарушения ее властями прав человека.

Соответствующий проект резолюции подготовили глава комитета (конгрессмен от Демократической партии) Эллиот Энгел и его заместитель от Республиканской партии Майкл Маккол.

Среди прочего, в документе конгрессмены акцентируют внимание на случаях, когда в РФ в тюрьмы садят оппозиционеров, журналистов, активистов гражданского общества и т.д.

"В проекте резолюции есть призыв к РФ немедленно освободить политзаключенных. Мы призываем администрацию Трампа вводить санкции против российских чиновников, несущих ответственность за подобные нарушения прав человека", – написали конгрессмены.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор рассказал, когда Белый дом снимет санкции против России, которые ввели за аннексию Крыма.

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