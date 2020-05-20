Санкции в действии: YouTube забанил каналы российских пропагандистов

Youtube забанил три российских канала / The Hill

Санкции против России - создатели видеохостинга YouTube удалил аккаунты трех российских телеканалов из-за того, что они освещали позицию боевиков Донбасса и оккупационной "власти" Крымского полуострова.

Как пишет TJournal, владельцы каналов отметили, что пока не получили официального сообщения о причинах такого решения.

"Сегодня (20 мая. – Ред.) утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала "Крым 24", – заявил пропагандистский телеканал.

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Руководство News Front попросило Роскомнадзор обратить внимание на ситуацию, а редакция Anna News заявила о подготовке официального обращения к администрации сайта с требованием восстановления канала.

"Если официально зарегистрированным российским СМИ не дают работать на площадках Фейсбука, Ютуба и Гугла, если блокируются аккаунты официальных лиц РФ, но при этом создаются комфортные условия для вредной, антигосударственной и враждебной пропаганды, то может Роскомнадзору пора ставить вопрос о целесообразности работы подобных сервисов в России", – добавили в пропагандистском News Front.

Санкции против России

Напомним, ранее Украина ввела санкции в отношении ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

В частности, санкции вводятся в отношении Русского географического общества, Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Института археологии Российской академии наук, Московского государственного университета имени Ломоносова.

Позже в России закатили истерику из-за новых санкций Украины.