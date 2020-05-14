США ударят по Китаю из-за COVID-19: чем угрожают Пекину санкции Вашингтона

США будут активно "бить" по Китаю, однако противостояние двух сверхдержав не перейдет границ.
В среду, 13 мая, группа сенаторов-республиканцев во главе с Линдси Грэмом представила на рассмотрение Сената законопроект "Об ответственности за COVID-19". Данная инициатива является фактически ультиматумом Китаю: либо Пекин дает исчерпывающий ответ на вопрос о том, как произошла на территории КНР вспышка коронавирусной инфекции, либо же президент Дональд Трамп получит право ввести ряд санкций в отношении Китая.
"Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать, если, конечно, не будет вынужден это сделать", - полагает Линдси Грэм, обвиняя тоталитарный китайским режим в сокрытии причин возникновения COVID-19.
Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно обвинявший Китай в пандемии коронавирусной инфекции в мире, уже дал обещание рассмотреть проект закона о санкциях. Который, судя по риторике американских политиков, имеет шансы на успех в обеих палатах Конгресса США.
Инцидент начинает новый цикл противостояния Пекина и Вашингтона, и теперь все будет зависеть от того, насколько далеко готовы зайти США в достижении своих целей.
Что требуют от Китая
Экономическое развитие КНР давно стало костью в горле западному миру. Специфическое сочетание тоталитарного режима, рыночной экономики и научно-технического прогресса сделало Пекин глобальным лидером, претендующим на мировую гегемонию. Однако этот претендент по-прежнему чужд Западу, который поглядывает на него с опаской.
Ситуация с СOVID-19 стала невероятным шансом Вашингтона нанести удар по Пекину. Западный мир, опасаясь китайской гегемонии и коронавирусной инфекции наверняка поддержит американцев. По крайней мере, США на это очень рассчитывают.
Законопроект Линдси Грэма предусматривает следующие требования:
- Китай за 60 дней должен предоставить США всю информацию о природе происхождения СOVID-19
- Пекин обязан закрыть все рынки, где продают экзотическую пищу, которая является потенциальным источником различной вирусной инфекции
- Китай освобождает всех активистов, причастных к протестам в Гонконге
Возникает вопрос: выполнит ли Китай данные требования?
Можно с уверенностью предположить, что нет. Поднебесная вряд ли предоставит информации о COVID-19 своим политическим оппонентам. Исторически гордые китайцы традиционно не могут пойти на такой шаг, который станет символическим поражением. То же касается и рынков. А выпустить гонконгских активистов – это и вовсе что-то сродни пощечине.
Китай не намерен уступать и идти на поводу у Запада.
Какие могут быть последствия
Если законопроект "Об ответственности за COVID-19" будет все-таки принят, в отношении Китая будет введен целый ряд санкций, которые могут предусматривать следующее.
- замораживание активов китайских бизнесменов и чиновников на территории США и стран-союзников
- персональные санкции против топ-политиков и чиновников Китая
- запрет на поездки и аннулирование виз китайским чиновникам
- ограничение на выдачу кредитов компания КНР и связанным с Пекином предприятиям
- запрет на листинг китайских фирм на американских биржах.
Что будет в итоге
С высокой долей вероятности можно утверждать, что Китай примет зеркальные меры в отношении США. Однако ключевой вопрос состоит в том, станут ли эффективными обоюдные санкции двух сверхдержав.
В условиях чрезвычайно плотной интеграции мирового экономического рынка по-настоящему мощные и действенные санкции против Китая вряд ли возможны. Особенно на фоне кризиса стран Запада из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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