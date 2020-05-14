США ударят по Китаю из-за COVID-19: чем угрожают Пекину санкции Вашингтона

США готовятся ввести санкции против Китая из-за COVID-19 / Reuters

В среду, 13 мая, группа сенаторов-республиканцев во главе с Линдси Грэмом представила на рассмотрение Сената законопроект "Об ответственности за COVID-19". Данная инициатива является фактически ультиматумом Китаю: либо Пекин дает исчерпывающий ответ на вопрос о том, как произошла на территории КНР вспышка коронавирусной инфекции, либо же президент Дональд Трамп получит право ввести ряд санкций в отношении Китая.

"Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать, если, конечно, не будет вынужден это сделать", - полагает Линдси Грэм, обвиняя тоталитарный китайским режим в сокрытии причин возникновения COVID-19.

Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно обвинявший Китай в пандемии коронавирусной инфекции в мире, уже дал обещание рассмотреть проект закона о санкциях. Который, судя по риторике американских политиков, имеет шансы на успех в обеих палатах Конгресса США.

Инцидент начинает новый цикл противостояния Пекина и Вашингтона, и теперь все будет зависеть от того, насколько далеко готовы зайти США в достижении своих целей.

Что требуют от Китая

Экономическое развитие КНР давно стало костью в горле западному миру. Специфическое сочетание тоталитарного режима, рыночной экономики и научно-технического прогресса сделало Пекин глобальным лидером, претендующим на мировую гегемонию. Однако этот претендент по-прежнему чужд Западу, который поглядывает на него с опаской.

Ситуация с СOVID-19 стала невероятным шансом Вашингтона нанести удар по Пекину. Западный мир, опасаясь китайской гегемонии и коронавирусной инфекции наверняка поддержит американцев. По крайней мере, США на это очень рассчитывают.

Законопроект Линдси Грэма предусматривает следующие требования:

Китай за 60 дней должен предоставить США всю информацию о природе происхождения СOVID-19

Пекин обязан закрыть все рынки, где продают экзотическую пищу, которая является потенциальным источником различной вирусной инфекции

Китай освобождает всех активистов, причастных к протестам в Гонконге

Возникает вопрос: выполнит ли Китай данные требования?

Можно с уверенностью предположить, что нет. Поднебесная вряд ли предоставит информации о COVID-19 своим политическим оппонентам. Исторически гордые китайцы традиционно не могут пойти на такой шаг, который станет символическим поражением. То же касается и рынков. А выпустить гонконгских активистов – это и вовсе что-то сродни пощечине.

Китай не намерен уступать и идти на поводу у Запада.

Какие могут быть последствия

Если законопроект "Об ответственности за COVID-19" будет все-таки принят, в отношении Китая будет введен целый ряд санкций, которые могут предусматривать следующее.

замораживание активов китайских бизнесменов и чиновников на территории США и стран-союзников

персональные санкции против топ-политиков и чиновников Китая

запрет на поездки и аннулирование виз китайским чиновникам

ограничение на выдачу кредитов компания КНР и связанным с Пекином предприятиям

запрет на листинг китайских фирм на американских биржах.

Что будет в итоге

С высокой долей вероятности можно утверждать, что Китай примет зеркальные меры в отношении США. Однако ключевой вопрос состоит в том, станут ли эффективными обоюдные санкции двух сверхдержав.

В условиях чрезвычайно плотной интеграции мирового экономического рынка по-настоящему мощные и действенные санкции против Китая вряд ли возможны. Особенно на фоне кризиса стран Запада из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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