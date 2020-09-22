Санкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко

Евросоюз окажет значительное давление на Александра Лукашенко, полагает Павел Климкин.
Действующий президент Беларусь Александр Лукашенко после действий белорусских силовиков больше не является легитимным главой государства. ЕС окажет колоссальное давление лично на главу РБ. Теперь даже Путин не настроен с ним на сотрудничество.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, после применения белорусскими силовиками насилия против народа, Лукашенко полностью потерял доверие. Европейские санкции будут бить именно по его персоне.
"Лукашенко полностью после этих зверских жестокостей, я считаю, утратил и политическую, и моральную легитимность. Поэтому 100% санкции будут направлены против него в первую очередь, и это будет лишь часть айсберга, которую мы увидим формально. Будет и давление, которого не будет видно на политическом уровне", - считает дипломат.
Также он добавил, что Лукашенко в сложившейся ситуации вряд ли может рассчитывать даже на поддержку российского президента Владимира Путина.
"Я думаю, что и Путин уже списал со счетов Лукашенко, он просто играет с тем, чтобы контролировать другую Беларусь в будущем", - подчеркнул Климкин.Читайте такжеЛукашенко пойдет на все условия Путина: эксперт предупредил об угрозе Украине
- Напомним, ЕС столкнулся с проблемой в вопросе ввода санкций против режима Лукашенко. Ограничения против Беларуси блокирует Кипр, который считает, что Евросоюз должен также ввести санкции против Турции, исследующей возможность добычи природного газа в спорных территориальных водах Средиземного моря.
- По информации журналиста Рикарда Йозвяка, вопрос антибелорусских санкций может быть рассмотрен 24-25 сентября Европейским советом.
- Ранее в Евросоюзе заявили, что после 5 ноября Брюссель перестанет считать Александра Лукашенко легитимным президентом республики Беларусь.