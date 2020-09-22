Санкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко

Путин уже списал Лукашенко со счетов - Климкин / Reuters

Действующий президент Беларусь Александр Лукашенко после действий белорусских силовиков больше не является легитимным главой государства. ЕС окажет колоссальное давление лично на главу РБ. Теперь даже Путин не настроен с ним на сотрудничество.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, после применения белорусскими силовиками насилия против народа, Лукашенко полностью потерял доверие. Европейские санкции будут бить именно по его персоне.

"Лукашенко полностью после этих зверских жестокостей, я считаю, утратил и политическую, и моральную легитимность. Поэтому 100% санкции будут направлены против него в первую очередь, и это будет лишь часть айсберга, которую мы увидим формально. Будет и давление, которого не будет видно на политическом уровне", - считает дипломат.

Также он добавил, что Лукашенко в сложившейся ситуации вряд ли может рассчитывать даже на поддержку российского президента Владимира Путина.

"Я думаю, что и Путин уже списал со счетов Лукашенко, он просто играет с тем, чтобы контролировать другую Беларусь в будущем", - подчеркнул Климкин.Читайте такжеЛукашенко пойдет на все условия Путина: эксперт предупредил об угрозе Украине