Санкции в отношении Беларуси и России будут отличаться – Fitch

Санкции / Reuters

Санкции, которые Евросоюз планирует учредить в отношении Беларуси не будут похожи на те, которые уже введены и нацелены на Россию.

Как говорится в пресс-релизе рейтингового агентства Fitch Ratings, объединять потенциальные санкции будет то, что могут усилить экономические вызовы и эту перспективу четко озвучили в Совете Европы.

"Хотя мы не ожидаем санкций, сходных с теми, которые ограничивают доступ России к внешнему финансированию, или нацеленных на ключевые сектора экономики, введение дополнительных санкций может ограничить возможности привлечения внешнего финансирования, например, от международных финансовых организаций, в ближайшей перспективе", — говорится в сообщении.

Читайте также"Ни рыба, ни мясо": эксперт оценил реакцию Украины на события в БеларусиПо информации агентства, уже существующие санкции ЕС нацелены на нескольких представителей белорусских органов власти и запрещают продажу оружия Беларуси. А те, которые намерены ввести – это меры против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов. Страны Европы планируют оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Беларусью.

Как ранее сообщалось, Европейский союз должен уже в скором времени ударить санкциями по чиновникам режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Ранее в Евросоюзе заявили, что Брюссель не признает результатов президентских выборов в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.