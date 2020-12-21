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"Саша, ты обос*ался": в Беларуси рассказали, как Лукашенко стал посмешищем

21 декабря 2020, 01:30
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Беларусы демонстрируют креатив на самодельных плакатах во время массовых акций протеста.

минск, беларусь
Протесты в Беларуси / tut.by

Троллинг, а также высмеивание Александра Лукашенко и его режима стало одним из главных отличий протеста в Беларуси.

Об этом белорусская журналистка Ирина Халип пишет в материале для Новой газеты.

"На балконе висят трусы. Три пары. Аккуратно висят, друг за дружкой: белые, красные и снова белые. А над ними — плакат с указанием: "Это не флаг!". Потом приезжает милиция или МЧС и ворует трусы с балкона. Но такая же картинка висит уже где-то в совершенно противоположном районе Минска. На каждые трусы ментов не напасешься, вот они и мечутся по городу. А белорусы смеются, вывешивая белье", - описывает она реалии современной Беларуси.

Не меньший креатив белорусы демонстрируют на самодельных плакатах во время массовых акций протеста.

"Саша, проснись, ты обос*ался!" — эти слова на листе ватмана или фанеры можно увидеть каждое воскресенье в Минске. Девушки любят выходить с плакатами "Саша, между нами все кончено!" или "Саша, ты хочешь шестой раз? У нас голова болит!". В разных колоннах можно встретить слова "Любовь — это когда Саша твой бывший" или "Хотела сына Сашей назвать, придется Светой". А бывает, что девушка держит большую фотографию толстого рыжего кота с подписью: "Прости, Саша, но у меня уже есть усатый диктатор". Ну и конечно, "Саша, мы купили тебе билет в Гаагу!", написанное на фоне распечатанного посадочного талона авиакомпании CriminalAvia.

Читайте такжеОфшоры на миллиард: СМИ рассказали о теневом бизнесе семьи ЛукашенкоЖурналистка отмечает, что ОМОН - второй по количеству упоминаний персонаж после Саши. "Первая причина — это ты, а вторая — все твои менты". "Переплавим резиновые дубинки на презервативы!". "Лучше дочь-проститутка, чем сын-омоновец". "Приезжайте в Беларусь, у нас есть: винтилово, шизовый дед, прикольные буквы, автозаки (много)". "Ваш UBER дискомфорт прибыл" — на плакате с нарисованным автозаком. "Стрелять в белорусов может только Купидон!".

"Все действительно было настолько плохо. А стало пусть еще и не хорошо — до этого нам выходить и выходить, — зато весело и потому не страшно", - резюмирует автор материала.

Напомним, ранее глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил о том, что белорусская власть готовится к "горячей войне".

"Если здесь будет доминировать Россия - это станет серьезным ударом по Украине", - подчеркнул он.

Беларусь Александр Лукашенко новости Беларуси протесты в Беларуси
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