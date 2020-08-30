"Саша, выходи!" Тысячи белорусов подошли к оцепленному ОМОНом дворцу Лукашенко

Активисты пришли на день рождения к Лукашенко/ tut.by

В рамках Марша мира и независимости, который проходит в воскресенье, 30 августа, белорусы пришли к резиденции избранного по версии ЦИК Беларуси президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает издание TUT.BY в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что люди кричат: "Саша, выходи, будем поздравлять!" (сегодня Лукашенко исполняется 66 лет – ред.). Люди ведут себя мирно и отмечают, что никакого оружия на руках у них нет.

Оппозиция пришла к дворцу Лукашенко / tut.by

Оппозиция пришла к дворцу Лукашенко / tut.by

Также к резиденции пришли представители оппозиции – Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова. Колесникова просит силовиков позвать Лукашенко или же пропустить ее к дворцу.

"Мы, белорусы, имеем право гулять по городу, мы не понимаем, почему нам перегородили дорогу, хотим спросить, почему не можем гулять по городу", - сказала Колесникова.Читайте такжеТысячи людей на Марше в Беларуси: в Минске снова отключат интернет – соцсети

Тем временем в МВД Беларуси информируют о том, что за 2 часа акции оппозиции силовики задержали уже 125 человек. В отношении задержанных открыты административные производства по факту участия в "несакционировованных митингах".

Напомним, в воскресенье, 30 августа, в Беларуси проходит Марш мира и независимости, организованный оппозиционными силами. Власти с утра в Минск стянули силовиков и автозаки, тогда же начались и первые задержания.