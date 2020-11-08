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"Считает минуты до развода": экс-сотрудники Белого дома рассказали о грядущем крахе семьи Трампа

8 ноября 2020, 12:35

По слухам, супруги давно спят в раздельных комнатах,  а все 15 лет их брака фактически были "сделкой".

Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп на грани развода / Фото Reuters

Дональд Трамп проиграл не только выборы президента США. По слухам, его брак с Меланией трещит по швам – первая леди ведет переговоры относительно соглашения о разводе, согласно которому Дональд Трамп среди прочего еще и отдаст их общему сыну Бэррону половину своего состояния.

Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая помощница первой леди США Стефани Волкофф утверждает, что супруги давно спят в раздельных комнатах, а все 15 лет их брака фактически были "сделкой".

Еще одна бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниго Ньюман, которая была помощницей Трампа, заявила, что Мелания считает каждую минуту до ухода мужа с президентского поста, чтобы сразу же после этого развестись.

"Мелания отсчитывает минуты до того, как он покинет офис, чтобы она наконец могла развестись", - уверена Ньюман.

Она добавила, что теперь, когда Трамп больше не президент, Меланию ничего не остановит.

"Эта женщина разведется с ним быстрее, чем вы успеете сказать: "До свидания, дорогой!" - отметила Омароса Мэниголт-Ньюман.

По ее словам, миссис Трамп опасается подавать заявление на развод сейчас, поскольку у Дональда Трампа остаются в руках рычаги президентской власти, способные жестко наказать ее за такое унижение.

При этом сама 50-летняя Мелания Трамп настаивает на том, что у нее отличные отношения с ее 74-летним мужем, и они никогда не ссорятся.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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