"Считает минуты до развода": экс-сотрудники Белого дома рассказали о грядущем крахе семьи Трампа

Дональд и Мелания Трамп на грани развода / Фото Reuters

Дональд Трамп проиграл не только выборы президента США. По слухам, его брак с Меланией трещит по швам – первая леди ведет переговоры относительно соглашения о разводе, согласно которому Дональд Трамп среди прочего еще и отдаст их общему сыну Бэррону половину своего состояния.

Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая помощница первой леди США Стефани Волкофф утверждает, что супруги давно спят в раздельных комнатах, а все 15 лет их брака фактически были "сделкой".

Еще одна бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниго Ньюман, которая была помощницей Трампа, заявила, что Мелания считает каждую минуту до ухода мужа с президентского поста, чтобы сразу же после этого развестись.

"Мелания отсчитывает минуты до того, как он покинет офис, чтобы она наконец могла развестись", - уверена Ньюман.

Она добавила, что теперь, когда Трамп больше не президент, Меланию ничего не остановит.

"Эта женщина разведется с ним быстрее, чем вы успеете сказать: "До свидания, дорогой!" - отметила Омароса Мэниголт-Ньюман.

По ее словам, миссис Трамп опасается подавать заявление на развод сейчас, поскольку у Дональда Трампа остаются в руках рычаги президентской власти, способные жестко наказать ее за такое унижение.

При этом сама 50-летняя Мелания Трамп настаивает на том, что у нее отличные отношения с ее 74-летним мужем, и они никогда не ссорятся.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.