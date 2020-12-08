Сделка России и США по ядерному оружию: в Москве прояснили ситуацию

Переговоров с командой Байдена по вопросам Договора об СНВ-3 пока не было - МИД РФ / пресс-служба Единой России

Москва передала Вашингтону два неформальных документа по теме контроля над вооружениями. Однако это не варианты будущего соглашения СНВ-3, а "пища для размышлений", которую россияне предложили рассмотреть американской стороне. На данный момент никаких договоренностей между США и Россией по этому вопросу нет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник, 8 декабря, российскому информагентству ТАСС, комментируя ситуацию с возможным продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По его словам, Россия передала США два неофициальных документа. Первый документ включает в себя рамки будущего контроля над вооружениями – в нем россияне очертили вопросы, которые следует обсудить для того, чтобы выйти на предварительные договоренности.

"При этом мы сказали, что то, как такие договоренности могут быть оформлены, - вопрос для обсуждения. Это может быть определенная смесь, набор различных по формату и характеру пониманий и обязательств как юридически обязывающего свойства, так и политически", - объяснил Рябков.Читайте такжеВашингтон категорично отказался от ядерной сделки на условиях Путина

Второй документ – это вариант возможной договоренности между Москвой и Вашингтоном. Следовательно, документы предполагают вариант вероятной договоренности по сокращению наступательных вооружений и план ее реализации.

"Таким образом, мы предложили США по одному своему документу согласиться с продлением ДСНВ без предварительных условий, а во втором документе вложили наше видение того, как двигаться дальше и куда", - добавил Рябков, уточнив, что конкретно варианты соглашений российские дипломаты не передавали.

Также он подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона нет предварительных договоренностей, так как администрация Трампа отказывалась продлевать договор без предварительных условий, а с командой вероятного победителя президентских выборов в США Джо Байдена переговоров пока что не было.

Ядерная сделка США и России.