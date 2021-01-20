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Сегодня в Вашингтоне пройдет инаугурация Байдена: где и когда смотреть

20 января 2021, 09:34
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Джо Байден сменит в Белом доме Дональда Трампа.

Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис сегодня вступят в должности / Фото Reuters

Сегодня, 20 января, в США состоится инаугурация избранного президента страны Джо Байдена.

В Белом доме он сменит Дональда Трампа. А Камала Харрис примет присягу вице-президента и станет первой в истории США женщиной, которая займет настолько высокую должность.

Церемония вступления в должность запланирована на полдень по восточному времени (19:00 по киевскому времени).

Инаугурация Байдена - где и когда смотреть

В Украине инаугурацию Байдена будет транслировать Суспільне. Церемонию можно будет посмотреть как в прямом эфире на телеканале, так и присоединиться к стриму на страницах UA:ПЕРШИЙ в социальных сетях, а также в мобильном приложении suspilne.tv.

Телевизионный марафон начнется в среду в 18:15. Задать вопрос спикерам в студии можно будет по этой ссылке.

Инаугурация Байдена - онлайн-транляция:

Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента США по традиции проводится публично перед Капитолием в Вашингтоне. В этот раз большинство мероприятий состоятся в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

В частности, парада на Пенсильвания-авеню не будет, Национальную аллею закроют для публики, как и район у Капитолия. Также отменен гражданский парад от Капитолия к Белому дому: его заменили виртуальным Парадом по всей Америке. Не будет и традиционного инаугурационного бала с участием политических деятелей.

В то же время запланированы включения в эфир разных выступлений по США. Белый дом также проведет первое в истории курируемое включение для молодых американцев.

У Байдена попросили людей не приезжать на инаугурацию из-за карантинных ограничений. Те немногие, кто будет присутствовать лично, сдадут экспресс-тесты на коронавирус, после чего пройдут на трибуну для гостей.

Национальный гимн США во время инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис исполнит Леди Гага. Также запланировано выступление Дженнифер Лопес, а специальную телеверсию - полуторчасовое шоу Celebrating America – будет вести всемирно известный актер Том Хэнкс. Также будут задействованы музыкант Джон Бон Джови, певица Деми Ловато и другие звезды.

Безопасность мероприятия обеспечат около 25 тысяч нацгвардейцев. В США опасаются протестов после того, как 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, в результате которого погибли пять человек.

Тем временем 45-й президент США Дональд Трамп сегодня должен покинуть Белый дом – это произойдет за четыре часа до инаугурации Байдена.

Трамп вместе с супругой уедет из администрации президента в 8 часов утра по восточному времени (15:00 по Киеву). На борту судна Marine One они оправятся во Флориду.

Ранее Трамп отказался присутствовать на церемонии вступления Джо Байдена в должность. А Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом супругу Байдена Джилл. Таким образом жена Трампа нарушила многолетнюю традицию.

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Протесты в США и импичмент Трампу - что нужно знать

Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом.

Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне.

13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.

Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

новости США Дональд Трамп Джо Байден
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