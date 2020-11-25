Сенат Франции принял историческое решение по Нагорному Карабаху

В принятой резолюции сенаторы также "осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников".
В среду, 25 ноября, Сенат Франции принял резолюцию, в которой звучит призыв к правительству признать Нагорный Карабах.
В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер, отмечает РИА Новости.
"Сенат... призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира", - говорится в резолюции.
Сенаторы считают, что безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджаном.
В принятой резолюции сенаторы также "осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников", и призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября.
"Сенат... призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, требуя открытия гуманитарных коридоров", - отмечается в документе.
МИД Франции уже прокомментировал решение Сената.
"Одностороннее признание Парижем независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению Карабаха, ни самой Франции", - отметили в ведомстве.
Отреагировал на решение Сената и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Решение Сената Франции историческое. Признание независимости Арцаха становится международной повесткой", - сказал Пашинян.
Война за Нагорный Карабах – о чем сообщалось ранее:
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что берет на себя всю ответственность за провал обороны армянской армии в Нагорном Карабахе.
- 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха.