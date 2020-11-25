Сенат Франции принял историческое решение по Нагорному Карабаху

Сенат Франции признал Нагорный Карабах / Фото Reuters

В среду, 25 ноября, Сенат Франции принял резолюцию, в которой звучит призыв к правительству признать Нагорный Карабах.

В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер, отмечает РИА Новости.

"Сенат... призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира", - говорится в резолюции.

Сенаторы считают, что безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджаном.

В принятой резолюции сенаторы также "осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников", и призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября.

"Сенат... призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, требуя открытия гуманитарных коридоров", - отмечается в документе.

МИД Франции уже прокомментировал решение Сената.

"Одностороннее признание Парижем независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению Карабаха, ни самой Франции", - отметили в ведомстве.

Отреагировал на решение Сената и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Решение Сената Франции историческое. Признание независимости Арцаха становится международной повесткой", - сказал Пашинян.

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