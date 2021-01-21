Сенат США утвердил первую кандидатуру Байдена на ключевую должность в администрации

Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Эврил Хейнс на пост главы Национальной разведки / Reuters

Сенат США назначил Эврил Хейнс директором Национальной разведки. Это первая утвержденная в должности кандидатура 46-го американского президента Джо Байдена.

За кандидатуру Хейнс проголосовали 84 человека, против выступили 10, сообщает CNN.

Хэйнс стала первой женщиной на этом посту. Ее кандидатуру Джозеф Байден выдвинул в ноябре 2020 года, вскоре после своей победы на выборах президента Соединенных Штатов.

С августа 2013 года по январь 2015-го Хэйнс была заместителем директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), а затем два года работала заместителем советника президента США по национальной безопасности.

Напомним: