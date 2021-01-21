Сенат США утвердил первую кандидатуру Байдена на ключевую должность в администрации

Директором Национальной разведки назначена Эврил Хейнс.
Сенат США назначил Эврил Хейнс директором Национальной разведки. Это первая утвержденная в должности кандидатура 46-го американского президента Джо Байдена.
За кандидатуру Хейнс проголосовали 84 человека, против выступили 10, сообщает CNN.
Хэйнс стала первой женщиной на этом посту. Ее кандидатуру Джозеф Байден выдвинул в ноябре 2020 года, вскоре после своей победы на выборах президента Соединенных Штатов.
С августа 2013 года по январь 2015-го Хэйнс была заместителем директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), а затем два года работала заместителем советника президента США по национальной безопасности.
Напомним:
- 20 января в США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена. Во время выступления он пообещал, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером.
- 46-й президент США после своей инаугурации принял первые решения. Байден подписал первые три документа на посту президента.
- Президент США Джо Байден сделал свою первую запись в президентском аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.
- В ноябре 2020 Джо Байден огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации.
Автор: Анна Багрий