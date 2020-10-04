"Сердце народа снова разбито": Тихановская призвала беларусов к новым протестам

Лидер белорусской оппозиции обратилась к своим сторонникам.
Руководитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась с новым призывом к сторонникам, которые в воскресенье,4 октября нынешнего года, выходят на марш в поддержку политзаключенных и в память о Денисе Кузнецове — бывшем узнике минского СИЗО в переулке Окрестина (скончавшимся накануне в больнице).
Об этом она написала на своем Telegram-канале.
"Сердце беларусского народа снова разбито. Умер еще один человек, жертва режима: медики диагностировали у Дениса Кузнецова, доставленного с Окрестина, переломы костей черепа, открытую травму головы, гематомы, переломы ребер, ушиб легкого. Но сотрудники изолятора говорят врачам, что он упал с нар.
Страшно, что люди гибнут, что их забивают в застенках. Страшно, что их смерть прикрывают очевидной ложью. Страшно, что в тюрьмах Беларуси до сих пор находится огромное количество людей, брошенных туда за то, что посмели бороться за свободу.
Если всем нам врут про мертвых — что им стоит соврать про живых?
Каждый из вас выходит на протесты, в первую очередь, за собственную свободу. Но сегодня – марш за свободу политзаключённых. Это люди, которые, как Сергей Тихановский, не видели семью и детей уже несколько месяцев. Это люди, которые пострадали за свои убеждения — и страдают до сих пор. И наша задача – освободить их. Поэтому я поддерживаю каждого, кто выйдет сегодня на улицу своего города. Пусть весь мир видит - беларусы хотят жить на свободе, а не в тюрьме", ‒ говорится в тексте.
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Протесты в Беларуси - что было ранее:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.