"Серьезный удар по Украине": в КГБ Беларуси готовятся к "горячей войне"

Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе, считает Иван Тертель.
Белорусская власть готовится к "горячей войне", заявил глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель.
Он считает, что в Беларуси реализовывается "сценарий цветной революции", сообщает Наша Нива.
По его словам, тот, кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в этом регионе.
"Если здесь будет доминировать Россия - это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре "разделения мира". У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы", - заявил глава КГБ Беларуси.
Он пояснил, что власти Беларуси готовятся к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами.
"Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, будем действовать жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии", - сказал он.
По его мнению, этот "непростой период" продлится полтора-два года.
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Протесты в Беларуси:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.