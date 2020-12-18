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"Серьезный удар по Украине": в КГБ Беларуси готовятся к "горячей войне"

18 декабря 2020, 11:24
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Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе, считает Иван Тертель.

КГБ, Беларусь
В Беларуси готовятся к войне / rusnation.ru

Белорусская власть готовится к "горячей войне", заявил глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель.

Он считает, что в Беларуси реализовывается "сценарий цветной революции", сообщает Наша Нива.

По его словам, тот, кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в этом регионе.

"Если здесь будет доминировать Россия - это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре "разделения мира". У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы", - заявил глава КГБ Беларуси.

Он пояснил, что власти Беларуси готовятся к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами.

"Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, будем действовать жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии", - сказал он.

По его мнению, этот "непростой период" продлится полтора-два года.

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Протесты в Беларуси:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
КГБ новости Беларуси протесты в Беларуси
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