"Серьезный удар по Украине": в КГБ Беларуси готовятся к "горячей войне"

В Беларуси готовятся к войне / rusnation.ru

Белорусская власть готовится к "горячей войне", заявил глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель.

Он считает, что в Беларуси реализовывается "сценарий цветной революции", сообщает Наша Нива.

По его словам, тот, кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в этом регионе.

"Если здесь будет доминировать Россия - это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре "разделения мира". У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы", - заявил глава КГБ Беларуси.

Он пояснил, что власти Беларуси готовятся к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами.

"Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, будем действовать жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии", - сказал он.

По его мнению, этот "непростой период" продлится полтора-два года.

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