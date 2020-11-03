Северная Корея пошла на отчаянный шаг из-за коронавируса

КНДР заминировала границу с Китаем / Reuters

В КНДР пошли на отчаянный шаг и заминировали приграничные с Китаем районы, чтобы предотвратить распространение пандемии коронавируса.

Северная Корея опасается эпидемии, поскольку медицинская инфраструктура страны недостаточно развита.

"Поскольку для борьбы с коронавирусом нет никаких физических или технических средств, то в Северной Корее существует что-то вроде "коронавирусной травмы", - заявил представитель южнокорейской разведки Ха Тае-кенг, пишет Yonhap во вторник, 3 ноября.

Он пояснил, что страна не получает никаких поставок извне, в том числе из Южной Кореи.

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В частности, на последнем собрании правящей партии КНДР обсуждалось, что в случае распространения коронавируса в стране могут погибнуть до 500 тысяч человек.

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